Гвардиола побарал од Италија плата 13 пати поголема од онаа на Пирло

25/07/2026 11:06

Новиот тренер на италијанската репрезентација, Андреа Пирло, ќе заработува 1,5 милиони евра годишно на клупата на „Аѕурите“, што е неспоредливо помалку од барањето на Пеп Гвардиола.

Италијанците сакаа да започнат нова ера и да се вратат на врвот на европскиот и светскиот фудбал со некои од докажаните имиња. Прво го контактираа Карло Анчелоти, но тој го продолжи договорот со Бразил.

По него, се обидоа да го ангажираат Пеп Гвардиола, но и тој договор пропадна. Сега Италијанците открија дека Гвардиола барал огромни 20 милиони евра годишно од Италијанската фудбалска федерација (ФИГЦ).

Иако федерацијата сакаше да ја подигне рампата и да му даде на Гвардиола рекордна плата за нивните стандарди, тоа веќе беше премногу и тие се свртеа кон многу поевтини и понедокажани опции.

Оној што ја прифати понудата е Андреа Пирло, а италијанските медиуми открија дека поранешниот ас на Милан и Јувентус се согласил да работи за 1,5 милиони евра годишно. Сепак, прашањето е колку Пирло може да направи со оглед на многу малото искуство што го има во тренерската работа.

Пирло веќе го одбра својот стручен штаб и одбра познати имиња со кои веќе соработувал. Првиот помошник тренер ќе биде човекот на кого најмногу му верува и со кого работи насекаде.

Негов помошник тренер ќе биде Роберто Баронио, поранешен играч од средниот ред на Бреша, Фиорентина, Лацио и Удинезе, кој веќе работи со него во Обединетите Арапски Емирати. Баронио е во тренерскиот штаб на Пирло уште од времето кога заедно ја водеа академијата на Јувентус, преку Карагумрук и Сампдорија.

Роберто Де Белис повторно е со Пирло, бидејќи работеше и во Емирати и треба да биде кондициски тренер во италијанската репрезентација.

Најголемото изненадување треба да биде Паоло Бертели. Ова е човек кој никогаш не работел со Пирло и кој штотуку потпиша договор како менаџер за перформанси во Џенова, па ќе има двојна улога, со клубот и со репрезентацијата.

Марко Саворани треба да биде назначен за тренер на голмани, што би било враќање, со оглед на тоа што тој ја имаше таа позиција со Лучијано Спалети и италијанската репрезентација од 2023 до 2025 година.

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