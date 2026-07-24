Чудесниот Погачар ја збриша конкуренцијата. На Тур де Франс го собори рекордот стар 29 години

Феноменалниот Словенец Тадеј Погачар (ОАЕ Емирати-XRG) е победник на 19-та етапа на овогодинешното издание на најголемата велосипедска трка во светот „Тур де Франс“, возена од Гап до врвот на искачувањето до митската Алп д’Хуез во должина од 17 километри.

Погачар стигна до својата петта етапна победа на овогодинешната „Тур“, а 26-та во кариерата, со шест секунди предност пред второпласираниот Французин Лени Мартинез (Бахреин Викториус) или девет секунди пред третиот Еквадорец Ричард Карапаз (EF Education-EasyPost).

Мартинез и Карапаз имаа повеќе од три минути предност пред Погачар на почетокот на последното искачување, 13,8 километри долгата Алп д’Хез, пред брилијантниот Словенец да започне незапирлив напад кој ги престигна сите возачи кои беа во бегство кои се одвоија од главната група во раната фаза на етапата.

Погачар ги фати последните тројца избегани, Мартинез, Карапаз и Американецот Сеп Кус, на околу два километри пред целта, а потоа беше јасно дека единствениот можен исход на етапата е неговата победа.

На крајот, времето на Погакар беше измерено како 35:27 минути од почетокот на искачувањето на Алп д’Хез до врвот, што го постави најдоброто време во историјата на ова искачување кое се користи на „Тур“ од 1952 година. Со ова тој го подобри претходниот рекорд што го држеше Италијанецот Марко Пантани од 1908 година за 2 минути.

Исто така, Погачар стана само вториот возач во историјата кој триумфирал на Алп д’Хез во жолтата маичка на лидерот во вкупниот редослед, а пред него тоа успеа да го направи само Британецот Герајнт Томас во 2018 година.

На два дена пред крајот на „Тур“, Погачар има голема предност од 7:11 минути пред вториот Белгиец Ремко Евенепул (Ред Бул-БОРА-Хансгрое), или 9:42 минути пред третиот соиграч од Мексико Исак Дел Торо (ОАЕ Емирати-ХРГ).

Речиси сигурно е дека ќе им се придружи на Французите Жак Анкетил и Бернард Хино, Белгиецот Еди Меркс и Шпанецот Мигел Индураин на врвот на вечната листа со вкупно пет победи на „Тур“.