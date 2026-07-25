Шпанија ќе плати 15 милиони долари данок по освојувањето на СП 2026

Шпанскиот национален тим ќе плати приближно 30 проценти од наградниот фонд за освојување на Светското првенство во 2026 година во даноци, објави „Фокс њуз“.

Победникот на турнирот ќе добие уплатница со 15 милиони долари даноци.

Според американскиот медиум, ФИФА обично преговара со земјите домаќини на Светското првенство за ослободување на националните федерации од даноци. Сепак, американските власти ги сметаа шпанските репрезентативци за не тим, туку за индивидуални субјекти кои добивале приход во земјата.

Во финалето на Светското првенство, кое се одржа на 19 јули на стадионот „МетЛајф“ во Ист Радерфорд, САД, Шпанија ја победи Аргентина со 1:0 по продолженија.