Шпанија ќе плати 15 милиони долари данок по освојувањето на СП 2026

25/07/2026 12:16

Шпанскиот национален тим ќе плати приближно 30 проценти од наградниот фонд за освојување на Светското првенство во 2026 година во даноци, објави „Фокс њуз“.

Победникот на турнирот ќе добие уплатница со 15 милиони долари даноци. 

Според американскиот медиум, ФИФА обично преговара со земјите домаќини на Светското првенство за ослободување на националните федерации од даноци. Сепак, американските власти ги сметаа шпанските репрезентативци за не тим, туку за индивидуални субјекти кои добивале приход во земјата.

Во финалето на Светското првенство, кое се одржа на 19 јули на стадионот „МетЛајф“ во Ист Радерфорд, САД, Шпанија ја победи Аргентина со 1:0 по продолженија.

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