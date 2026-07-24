Леброн продолжува во Филаделфија, еве колку ќе заработува

Леброн Џејмс ја продолжува кариерата во Филаделфија, ставајќи крај на долгото чекање за неговата одлука за нов клуб. Еден од најголемите кошаркари во историјата разгледувал неколку опции, а изборот на крајот паднал на Сиксерс, пишува тој.

Според достапните информации, Џејмс ќе потпише двегодишен договор вреден осум милиони долари, во кој е вклучена и играчка опција за втората година. Во првата година ќе заработи 3.876.529 долари, а доколку одлучи да остане и втора сезона, платата ќе биде 4.070.355 долари.

Ова е значително намалување во однос на неговиот последен договор со Лос Анџелес Лејкерс, каде минатата сезона беше платен 52.627.153 долари. Новиот договор на Џејмс ќе изнесува само 2,35% од вкупниот буџет за плата на клубот.

Иако се согласи да игра за минимална сума, неговиот двегодишен договор им создаде финансиски проблем на Сиксерси. Бидејќи договорот не е едногодишен, Филаделфија нема да ја добие вообичаената бенефиција за ветеран при пресметување на границата на платата (“salary cap”).

Откако ќе се земе предвид договорот на Џејмс, Сиксерси се над границата за околу 572.000 долари. Поради ова, клубот ќе мора да ослободи играч со незагарантиран договор или да направи трампа за намалување на вкупната плата.