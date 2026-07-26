Се запиша во легендите: Тадеј Погачар по петти пат победи на Тур Д’Франс

26/07/2026 21:04

113-от Тур де Франс заврши вечерва со нова победа на 27-годишниот словенечки супершампион Тадеј Погачар. Тој денеска ја прослави со својата петта победа на најпрестижната велосипедска трка напланетата и се изедначи на врвот на вечната ранг-листа со Французите Жак Анкетил и Бернар Ино, Белгиецот Еди Меркс и Шпанецот Мигел Индураин.

На патот до својата петта победа, тој прослави пет етапни победи на овогодинешната трка и сруши неколку рекорди, од кои најзначаен беше на митското искачување на Алп д’Ез, каде што го сруши рекордот на Марко Пантани од 1995 година.

На последниот ден, Погачар го освои 30-то место, останувајќи без сила пред целта, бидејќи тој и неговиот пријател и голем ривал од пролетните класици Матие ван дер Пул го одбранија малото водство што го имаа стекнато на последното искачување до Монмартр.

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