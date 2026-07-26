Реал има намера да добие најмалку 160 милиони евра за Винисиус

26/07/2026 15:35

Мадрид – Реал Мадрид сака да добие најмалку 160 милиони евра од продажбата на напаѓачот Винисиус Жуниор, објави „Sport.es“.

„Кралевите“ се подготвени да се разделат од 26-годишниот играч, кој го бараат Арсенал и други клубови, само ако добијат профитабилна понуда.

Во сезоната 2025/26, Винисиус играше на 53 натпревари во сите натпреварувања, постигнувајќи 22 гола и 14 асистенции. На Светското првенство во 2026 година, Бразилецот постигна четири гола и имаше една асистенција на пет натпревари.

„Transfermarkt“ го проценува играчот на 140 милиони евра. 

Договорот на Винисиус со Реал Мадрид е до 30 јуни 2027 година. 

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