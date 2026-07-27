Пирло го коментира контроверзниот договор со руска обложувалница

Италијанскиот тренер Андреа Пирло коментираше за контроверзноста околу неговиот договор со руска обложувалница.

Претходно, неколку италијански пратеници се изјаснија против назначувањето на Пирло за селектор на италијанската репрезентација поради неговата соработка со руска обложувалница. Според „Ла Газета дело Спорт“, договорот на Пирло со обложувалницата е поврзан со неговата работа во клубот од Премиер лигата на ОАЕ, Дубаи Јунајтед. Весникот тврди дека договорот на Пирло со обложувалницата ќе заврши по заминувањето од Дубаи јунајтед.

– Во последните денови, со големо жалење ја следев дискусијата што се одвиваше околу моето име и можноста да ја преземам функцијата селектор на италијанската репрезентација. Од почит кон институциите, федерацијата и сите вклучени, досега молчев. Сепак, верувам дека е потребно да разјаснам одредени аспекти.

Низ целата моја кариера – прво како фудбалер, а сега како тренер – секогаш дејствував во целосна согласност со законите на земјите во кои работев и условите на договорите што ги потпишав. Професионалната соработка што стана предмет на неодамнешна контроверзност се појави за време на мојата работа во Обединетите Арапски Емирати и е чисто комерцијална и спортска по природа. Припишувањето политичко значење на оваа соработка би значело да ми се припишат верувања што никогаш не сум ги изразил и кои не се мои.

Сакам да им се заблагодарам на Малдини и Леонардо за почитта и довербата што ми ја покажаа. Ја знам нивната компетентност, нивната сериозност и љубовта што отсекогаш ја посветиле на италијанскиот фудбал.

Жалам што спортската одлука брзо беше вовлечена во јавна дебата што на крајот му припиша значења и намери на мојата личност што немаат никаква врска со мене.

Мојата љубов кон Италија не зависи од мојата позиција. Таа е дел од мојата историја, мојот идентитет и секогаш ќе ме придружува, напиша 47-годишниот фудбалски стручњак.

Договорот на Пирло со Дубаи јунајтед важи до 30 јуни 2027 година. Тој е во клубот од јули 2025 година.