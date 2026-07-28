Американскиот Конгрес започнува истрага против ФИФА за корупција и врски со Трамп

Претставникот на Демократската партија во Конгресот на САД, Џејми Раскин, вчера објави започнување истрага против ФИФА поради сомневање за корупција и можна трговија со влијание помеѓу организацијата и администрацијата на Доналд Трамп.

Раскин, врвниот демократ во Комитетот за правосудство, во неделата испрати писмо до претседателот на ФИФА, Џани Инфантино. Во него се наведува дека истрагата ќе се занимава со „континуираната кампања“ на ФИФА насочена кон обезбедување преференцијален третман од Доналд Трамп, што вклучуваше отфрлање на важни антикорупциски постапки против светската фудбалска организација.

„Најновото влијание оркестрирано од ФИФА и претседателот Трамп не е злосторство без жртви“, рече Раскин. Конгресменот, исто така, ја обвини администрацијата на Трамп дека ја напуштила борбата против корупцијата во ФИФА. Ова се случи откако Министерството за правда во претходните постапки разоткри долгогодишна меѓународна мрежа за поткуп поврзана со правата за телевизиски емитувања.

Раскин потсети дека овие истраги откриле повеќе од 200 милиони долари мито и провизии, а во случаите биле вклучени обвинети од повеќе од 20 земји. Тој тврди дека администрацијата на Трамп, и покрај некои пресуди, подоцна ги отфрлила гонењата, дозволувајќи им на осудените да останат на слобода.

Според Раскин, истрагата ќе го испита управувањето со ФИФА под Инфантино. Ова вклучува обвинувања дека организацијата ги ослабела внатрешните етички механизми, а истовремено барала поблиски врски со Трамп.

Раскин тврди дека ФИФА го искористила својот однос со администрацијата на Трамп за да се вклучи во „нелегално зголемување на цените и измамнички тактики на продажба“ за билети за Светското првенство.

Затоа, истрагата ќе се фокусира и на практиките за продажба на билети на ФИФА, кои според Раскин вклучуваат драстично зголемување на цените, динамично одредување на цените и правила што им овозможуваат на клиентите да добијат полоши седишта откако веќе ги платиле своите билети.

Раскин бара од ФИФА документација и сите комуникации за подароци, плаќања или други бенефиции што наводно им ги обезбедила на Трамп или неговите соработници. Тој, исто така, бара евиденција за контактите на ФИФА со претставници на американската влада и информации за нивните практики за продажба на билети.

Тој, исто така, побара евиденција за посетителите на канцеларијата на ФИФА во Трамп Тауер и го повика Инфантино да се појави пред комитетот на формално сослушување.

„Понатаму, за да помогнеме во оваа истрага, ве молиме да присуствувате на формално сослушување пред овој Комитет додека сте во Соединетите Американски Држави. Ве молиме контактирајте го демократскиот персонал на Комитетот најдоцна до 17:00 часот на 9 август 2026 година, за да закажете состанок“, се наведува во писмото на Раскин.