Заеднички настап на Ѓоковиќ и Сабаленка на УС опен

Новак Ѓоковиќ и Арина Сабаленка ќе имаат заеднички настап во мешани двојки ма УС опен, како најава на турнирот потврдија организаторите. Тие ќе бидат една од 16-те двојки.

Се очекува нивниот настап да привлече големо внимание кај публиката.

На овој турнир ќе има и нови правила, а организаторите сметаат дека мечевите ќе бидат пократки и динамични. Во воведните кола ќе се игра на два добиени сета, а сетот ќе се смета за освоен со четири гема, а при 3:3 ќе следува тајбрејк. Во гемот при резултат 40/40 нема да има предност, туку следниот поен ќе биде решавачки. Доколу резултатот биде 1:1 во сетови ќе се игра супер тајбрејк до 10 поени.

Во финалето ќе се играат до шест освоени гемови со тајбрејк при 6:6, а евентуален решавачки сет повторно ќе се игра во супер тајбрејк.

Мечевите ќе се играат на 25 и 26.август.