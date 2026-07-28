Манчини и Конте се борат за селекторската позиција на италијанската репрезентација

Роберто Манчини и Антонио Конте во моментов се водечки кандидати за позицијата селектор на италијанската фудбалска репрезентација, објави „Спорт Медиасет“.

Претседателот на Италијанската фудбалска федерација, Џовани Малаго, е за враќање на Манчини, додека клубовите од Серија А вршат притисок врз него да го избере Конте.

Двајцата се искусни тренери на националните тимови: Конте го водеше националниот тим од 2014 до 2016 година, додека Манчини го освои Евро 2020 пред неочекувано да поднесе оставка во летото 2023 година.

Во моментов двајцата се без договори, бидејќи Конте го раскина договорот со Наполи по заедничка согласност по две години, а Манчини го напушти Ал Сад по краток престој како главен тренер на репрезентацијата на Саудиска Арабија.

Претходно, Андреа Пирло објави дека повеќе не е кандидат за позицијата селектор на италијанската репрезентација.