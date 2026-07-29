Рајо доби забрана да игра натпревари на својот стадион

Рајо Ваљекано бара привремен стадион откако властите во Мадрид ја суспендираа концесијата на клубот за користење на стадионот „Кампо де Ваљекас“ поради безбедносни причини, објави „IANS“.

Заедницата на Мадрид, која е сопственик на стадионот на југот од шпанската престолнина, објави на 28 јули дека ревизијата открила сериозни недостатоци во одржувањето и прекршувања на регулативите.

– Ревизијата откри прилично лоши резултати во врска со одржувањето на стадионот. Заедницата на Мадрид одлучи привремено да ја суспендира концесијата за да се овозможи овие реновирања. Нема гаранција дека ништо нема да се случи, се вели во соопштението на регионалната влада. Додаде дека одржувањето на стадионот и усогласеноста со безбедносните прописи и барањата за лиценцирање се одговорност на клубот.

Во соопштението се наведува и „широко распространетата застареност“ на стадионот и „сериозното непочитување на прописите“.

Оваа одлука го остава финалистот од Лигата на конференцијата на УЕФА од минатата сезона без домашен стадион додека се извршуваат реновирањата.

Рајо ја отвора сезоната 2026/27 во Ла Лига со гостувачки натпревар против Севилја на 15 август, а потоа е домаќин на Алавес пет дена подоцна. Се верува дека работата веројатно нема да биде завршена дотогаш, што го принудува клубот да ги одложи домашните натпревари.

Стадионот „Бутарке“ на Леганес се смета за водечки кандидат за домаќин на домашните натпревари на Рајо сè додека „Естадио Ваљекас“ не се смета за погоден за употреба.

Стадионот „Кампо де Ваљекас“ е изграден во 1976 година и има капацитет од приближно 15.000 гледачи.