Исчезнат учесник на Олимписките игри, мајката пријави дека е исчезнат по повеќе од еден месец

Бразилскиот олимпиец и јужноамерикански рекордер Даниел Насименто, кој се натпреваруваше на Олимписките игри во Токио 2020 година, е прогласен за исчезнат и моментално е предмет на обемна потрага.

28-годишниот маратонец влезе во историјата во април 2022 година кога постави јужноамерикански рекорд истрчајќи го маратонот во Сеул за 2:04;51 и долго ќе се памети во атлетиката на неговата земја.

Сепак, тој беше суспендиран пет години минатата година поради позитивен тест за стероиди. Требаше да настапи на Олимписките игри во Париз, но беше суспендиран пет години поради допинг.

Насименто страдаше од депресија по суспензијата, а сега неговото семејство го пријави како исчезнат.

Неговата мајка објави фотографии на социјалните мрежи со апелот.

„Дали некој има информации за мојот син? Се вика Даниел Насименто, попознат по прекарот Армеро. Беше маратонец“, рече загрижената мајка.

Насименто исчезна откако го напушти семејниот дом во Парагвако Паулиста, општина на југозападот од државата Сао Паоло, со црн ранец.

Последен пат беше виден околу 19 часот на 19 јуни, иако се вели дека неговото семејство формално го пријавило неговото исчезнување во полиција вчера и кратко потоа поднесе барање.

„Бидејќи му беше забрането да се натпреварува и беше психолошки уништен, тој беше со мене, под моја грижа. Како мајка, илјада работи ви минуваат низ глава. Мислам дека ослабев околу 10 килограми. Браќата и сестрите на Даниел се исто така многу загрижени. Само сакаме да се појави“, додаде мајката.

Полицијата наводно истражува извештај дека Даниел бил виден како оди по автопатот помеѓу Парагваку Паулиста и соседниот град Асиси, но ова сè уште не е потврдено.