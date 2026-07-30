Манчини: Овде сум да ја вратам Италија на врвот

30/07/2026 08:31

Селекторот на италијанската фудбалска репрезентација, Роберто Манчини, го коментираше неговото назначување.

Шеесет и едногодишниот тренер претходно ја водеше репрезентацијата од 2018 до 2023 година. Под негово водство, Италија го освои Европското првенство во 2020 година и двапати го освои бронзениот медал во Лигата на нации (2020/21 и 2022/23).

– Пред три години се појави проблем со разбирањето помеѓу Гравина (поранешен шеф на Италијанската фудбалска федерација) и мене. Многу ми е жал. Дресот на репрезентацијата отсекогаш бил важен. Тоа е како да си заљубен и да ја изгубиш жената што ја сакаш. Сега, благодарение на Малаго (претседател на Италијанската фудбалска федерација – SE), судбината ми дозволува да го исправам тоа. Мојата прва средба со навивачите? Ќе се обидам тимот да игра толку добро што навивачите ќе ми простат, рече Манчини на прес-конференција.

Манчини го замени Џенаро Гатузо на позицијата селектор на италијанската репрезентација, кој поднесе оставка во мај откако репрезентацијата не успеа да се квалификува за Светското првенство во 2026 година.

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