„Шлаканица“ за Инфантино и револуцијата: По Европа и Азија ја отфрла продажбата на Светското првенство

Претседателот на Меѓународната фудбалска федерација (ФИФА), Џани Инфантино, се соочува со нов, исклучително тежок удар врз своите амбициозни планови.

Откако Европа претходно изрази силно противење, сега и Азиската фудбалска конфедерација (АФЦ) јавно ги отфрли контроверзните предлози од Цирих.

Ова вклучува формирање на нов проект наречен „FIFA Forward Enterprise“ (FFE), кој фудбалската јавност и многу федерации го сметаат за таен обид за комерцијализација и ефикасно „продажба“ на контролата врз Светското првенство и другите големи натпреварувања на надворешни инвеститори.

Во официјално соопштение објавено денес, АФЦ јасно стави до знаење дека не сака слепо да учествува во вакви произволни потези од страна на лидерите на чадор организацијата на светската фудбалска заедница, нагласувајќи дека тие се целосно заобиколени во процесот на донесување одлуки.

„Азиската фудбалска конфедерација го забележа соопштението на ФИФА во врска со предложеното основање на „ФИФА Форвер Ентерпрајз“ (FFE). АФЦ воопшто не беше консултирана за овој предлог и длабоко сме разочарани што прашање од толку голема важност е објавено пред семејството на АФЦ да добие можност да го разгледа и дискутира преку соодветните и воспоставени канали на управување“, се вели во острата изјава од седиштето на АФЦ во Куала Лумпур.

Инфантино со години се обидува да донесе „револуција“ во светскиот фудбал. Неговата визија често вклучува нудење на комерцијални права за разни натпреварувања на профитабилни инвестициски фондови, со ветувања за милијарди долари профит што наводно ќе се слеваат во националните асоцијации.

Сепак, ваквите потези редовно наидуваат на отпор од оние кои го гледаат како продажба на душата на најважниот спореден бизнис во светот.

Европската фудбалска асоцијација (УЕФА) долго време е најголемиот бедем против идеите на Инфантино, цврсто бранејќи го традиционалниот систем и интересите на европскиот фудбал.

Фактот дека Азија, како најголем континент и пазар со огромен финансиски потенцијал, сега јавно се побуни против недостатокот на транспарентност од страна на ФИФА е сериозна шлаканица за Инфантино.