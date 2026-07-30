УЕФА гласаше со 55-0 за бојкот на Светското првенство на ФИФА

Сите национални федерации членки на УЕФА ќе го бојкотираат Светското првенство ако договорот на ФИФА добие зелено светло

30/07/2026 17:34

Сите 55 земји членки на УЕФА ќе го бојкотираат Светското првенство во знак на протест против предложениот договор на ФИФА за продажба на удели на приватни инвеститори, објавија агенциите.

Се дознава дека европската група гласала во поддршка на бојкотот сè додека предлозите за создавање компанија за водење на Светското првенство остануваат активни.

Плановите за продажба на удели во приватна компанија која би ги надгледувала сите комерцијални и оперативни аспекти на натпреварувањата на ФИФА предизвикаа жестока реакција од УЕФА и предизвикаа загриженост кај европските клубови и големите лиги низ целиот свет.

На инвеститорите ќе им биде даден пристап до лист со услови и избрани материјали во август, а инвеститорите ќе поднесат почетни „Писма за намери“ во септември, наведувајќи го износот што сакаат да го инвестираат.

Обврзувачките понуди би биле договорени во октомври, а средствата од инвеститорите би биле префрлени на ФИФА до крајот на тој месец.

Група приватни инвеститори, кои заеднички би поседувале околу 20 проценти од FFE, треба да биде предводена од Thrive Eternal, компанија основана од Џошуа Кушнер, брат на зетот на претседателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп, Џаред Кушнер.

ФИФА инсистира дека FFE ќе ја надгледува продажбата на комерцијалните права и оперативното спроведување на нејзините турнири, но дека инвеститорите нема да имаат право на глас во одредувањето на прашања како што се големината и фреквенцијата на нејзините големи натпреварувања, како што се Светските првенства за мажи и жени и Светското клупско првенство.

Сепак, постојат големи загрижености дека природната желба на инвеститорите да ги максимизираат приносите – и потребата да ги исполнат ветените зголемувања на финансирањето на националните асоцијации – ќе значат неизбежен раст на натпреварувањата, што ќе влијае на постојните домашни и меѓународни фудбалски календари.

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