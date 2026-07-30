И американската федерација го отфрли планот на Инфантино да го продаде Светското првенство

Откако сите европски фудбалски асоцијации го отфрлија предлогот на ФИФА за продажба на дел од сопственичките права на Светското првенство во заедничка изјава претходно во четвртокот, предлогот на ФИФА беше отфрлен и од сите 41 конфедерација кои се членки на Конфедерацијата на фудбалот на Северна, Централна Америка и Карибите (Конкакаф).

Во заедничката изјава, членовите на Конкакаф изразија „длабока загриженост“ поради недостигот на правилен процес на предлогот, краткиот рок за одлука и отсуството на каков било преглед или одобрение од релевантните раководни тела на ФИФА.

„Дебатата ја засили потребата за поголема транспарентност и правилно владеење. Поради овие причини, Конкакаф и неговите 41 членка на конфедерацијата го отфрлија предлогот“, се вели во соопштението.

Сепак, за разлика од УЕФА, која се закани дека ќе ги бојкотира сите натпреварувања под покровителство на ФИФА, вклучително и светските првенства, доколку се уште се инсистира на продажба на сопственичките права на приватни инвеститори, Конкакаф не се одлучил за таква одлука.