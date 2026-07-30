Шкендија го елиминира Браво и се пласира во 3. коло на Конференциската лига

30/07/2026 23:09

Екипата на Шкендија ќе играат во 3. квалификациско коло во Лигата на Конференции, откако вечерва на Националната Арена „Тодор Проески“ во Скопје ја совлада екипата на Браво со 3:1.

До потребната победа со два голови разлика тетовци дојдоа со пресврт. Словенечкио тим прв дојде во водство преку Станковиќ во 17. минута. Во 36. минута Браво си постигна автогол, преку Јован и со 1:1 се отиде на полувреме.

Во 50. минута Криезиу донесе водство за Шкендија, а триумфот го запечати Ѓорѓиевски во 88. минута.

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