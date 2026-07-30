Европа ќе ги бојкотира светските првенства ако ФИФА го продолжи планот за приватни инвестиции

Европските земји се согласија да ги бојкотираат сите натпреварувања на ФИФА доколку Џани Инфантино продолжи со своите предлози за продажба на делови од Светското првенство на приватни инвестиции со седиште во САД.

Во еден извонреден развој на настаните, сите 55 членки на УЕФА решија да не учествуваат на идните светски првенства или други настани организирани од ФИФА, наведувајќи во соопштение дека „едногласно и недвосмислено ги отфрлаат“ предлозите. Итниот состанок што траеше нешто помалку од два часа заврши со обединет фронт и покрај претходните стравувања дека помалите земји, привлечени од парите што се нудат преку шемата на Инфантино, ќе бидат убедени да го поддржат.

Се очекува европските фудбалски асоцијации да достават писмо до ФИФА оваа недела со формално известување за нивната закана за бојкот на идните турнири доколку не се повлече планираната продажба на Светското првенство.

Тоа значи дека Инфантино се соочува со тешка битка за да го продолжи својот план. На земјите им беше даден рок до 19 септември да се пријават, но сега ќе има значителен притисок драстично да ја ревидира неговата шема или целосно да ја повлече. Иако мнозинството европски фудбалски асоцијации доставија писма за поддршка во корист на неговиот реизбор следниот март, таквата одлучна линија во песокот од УЕФА драматично ја ослабува неговата позиција.

Соопштението на УЕФА ја потврди одлуката. „Како резултат на денешната дискусија, ниедна репрезентација на УЕФА нема да учествува во кое било натпреварување на ФИФА сè додека овие предлози се активни, освен ако овој предлог не биде целосно отфрлен и не се дадени обврзувачки гаранции дека ФИФА никогаш повеќе нема да го отвори своето управување или натпреварувања за приватна сопственост“, се вели во него.

Состанокот во четврток го отвори претседателот на УЕФА, Александар Чеферин, а членовите на извршниот комитет и претставниците на Советот на ФИФА на УЕФА, исто така, се обратија на делегатите. Се смета дека тие рани говори го поставија тонот, при што околу 20 дополнителни шефови на фудбалски асоцијации се јавија на говорница, а повеќе извори опишаа атмосфера на „единство“. Меѓу оние што го изнесоа својот став беше и Деби Хјуит, претседателката на Фудбалската асоцијација на Англија, за која еден од присутните рече дека даде „многу остра“ експозиција во корист на бојкот.

Според линиите наведени од УЕФА, на сениорско ниво предложениот бојкот би започнал со Светското првенство за жени следната година, додека првиот турнир на ФИФА за возрасни групи што ќе биде бојкотиран веројатно ќе биде Светското првенство за жени до 20 години. Треба да се одржи во Полска од 5 септември, а шест од 24-те натпреварувачки, вклучувајќи ја и Англија, треба да ги претставуваат земјите од УЕФА.

Женската репрезентација на Англија, исто така, има двомеч од квалификациите за Светското првенство против Грција во октомври, што би бил голем тест за решителноста на ФА доколку ФИФА одбие да се повлече.

Европското управно тело ги покани другите конфедерации да го следат нивниот пример. Се смета дека УЕФА е уверена дека особено голем број азиски земји имаат сличен став. Упориштата на Инфантино традиционално се наоѓаат надвор од Европа, а падот на поддршката на други места би можел да има сериозни последици за претседателот на ФИФА.

„Националните асоцијации ширум светот сега се соочуваат со ултиматум: да прифатат неповратно освојување на најголемите фудбалски натпреварувања или да ги сносат последиците“, соопшти УЕФА. „Ова не е ‘демократска одлука’, туку управување со заплашување – чин на принуда недостоен за институција на која ѝ е доверено управувањето со глобалната игра“.

Извори во европскиот фудбал веруваат дека одлуката на УЕФА ги зголемува шансите кандидат поддржан од Европа да се кандидира против Инфантино на изборите за ФИФА следната година, кои се очекуваше да ги помине без противник.

УЕФА, исто така, одржа разговори со северноамериканската конфедерација КОНКАКАФ, која го изрази своето противење на плановите на ФИФА, но сè уште не ја објави својата поддршка за бојкот.

41-те земји-членки на КОНКАКАФ закажаа свој итен состанок за 18,30 часот по британско време за да разговараат за нивниот одговор на кризата, а соопштението се очекува подоцна во четврток навечер.

Се смета дека голем број европски национални асоцијации воделе разговори со своите влади по ова прашање, од кои многумина приватно го поддржаа бојкотот.

Новиот британски премиер, Енди Бернам, беше првиот политичар што го критикуваше планот на ФИФА во вторник вечерта, пишувајќи на Икс дека Светското првенство „никогаш не било на никого да го продава“.

„Ова е принципиелна одлука што силно ја поддржуваме. Фудбалот им припаѓа на навивачите, а не на инвеститорите милијардери. Доста е. Време е да заземеме став за да ја заштитиме нашата игра“.