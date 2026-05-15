Распаѓање на системот во Реал. Мбапе и Арбелоа се скараа јавно по натпреварот

Мадрид – Килијан Мбапе разговараше со новинарите во мешаната зона по победата на Реал Мадрид од 2-0 дома над Овиедо и остро го критикуваше тренерот Алваро Арбелоа. Потоа одговори исто толку остро на прес-конференција. Францускиот напаѓач, кој влезе како замена, ги изненади новинарите велејќи дека неговиот тренер му рекол дека е само четврти избор во нападот. Мбапе е убедливо најдобар стрелец на Реал. Тој постигна 41 гол на 42 натпревари оваа сезона, а во седум од нив асистирал.

Арбелоа подоцна негираше дека му го кажал тоа на Мбапе на својата прес-конференција, но тие имаа многу повеќе да си кажат еден на друг. Така продолжи серијата големи конфликти меѓу клучните луѓе на Реал Мадрид, а колапсот на системот го означува крајот на сезоната на најголемиот клуб.

„Арбелоа ми рече дека сум четврти напаѓач во тимот“

Мбапе се појави пред новинарите откако се пресоблече, за разлика од неговите соиграчи, и објасни зошто не е во почетниот состав. „Сосема сум добро. Не играв затоа што тренерот ми кажа дека сум четврти напаѓач во тимот, зад Мастантуон, Вини и Гонзало. Бев подготвен да започнам, но тоа е негова одлука и секогаш треба да се почитува. Не сум лут“, рече Мбапе.

На прашањето дали побарал да разговара со медиумите, тој одговори: „Претпочитам да зборувам тука, со свои усти. Така е појасно. Мојата единствена одговорност е да играм добро и да дадам сè за тимот.“

„Во првата половина од сезоната имавме сè, во втората се распаднавме“

Мбапе даде анализа на сезоната во која Реал не успеа да освои ниту еден трофеј, иако постигна 41 гол на 42 натпревари и намести седум од нив. „Добро ја започнавме сезоната, имавме сè. Потоа сè изгубивме во втората половина. Многу боли бидејќи во првата половина од сезоната имавме структура и идеја за игра, но потоа сè се распадна.

Мораме да ги прифатиме критиките и да се вратиме посилни следната година. Не освоивме трофеи. Боли бидејќи имавме можност да направиме нешто повеќе. Тоа не е Мадрид“, нагласи тој. Мбапе го критикуваше Арбелоа на овој начин, иако не го именуваше бидејќи го презеде тимот во втората половина од сезоната, откако претходниот тренер Чаби Алонсо беше отпуштен. Мбапе, од друга страна, го пофали: „Убеден сум дека Чаби ќе стане одличен тренер“.

Французинот ја пропушти втората половина од сезоната поради проблем со коленото. „Постои разлика помеѓу првата и втората половина од сезоната. Во втората половина бев повреден долго време. Проблемот со коленото беше комплициран и изгубив многу време во најважниот дел од сезоната“, објасни тој и ја отфрли дијагнозата на клубот. „Реал никогаш не прави грешки. Тоа е најдобриот клуб во светот и Реал никогаш не прави грешки.“

„Не играв во Купот и бевме исфрлени од тим од втората лига“

„Она што најмногу ме боли е што луѓето мислат дека не сакав да играм. Во првиот дел од сезоната велеа дека играв премногу, а потоа кога се повредив, рекоа дека не сакам да играм. Па, дали сакам да играм или не?“, се праша тој и повторно го нападна Арбелоа: „Се сеќавам дека рекоа дека треба да одмарам во Кралскиот Куп затоа што играв премногу. И потоа не играв и што се случи? Бевме исфрлени од тим од втората лига.“

За потсетување, Реал беше елиминиран од Купот во осминафиналето со тоа што беше елиминиран од Албасете, клуб од дното на втората лига во тоа време. Мбапе не беше вклучен во тимот во тоа време од Арбелоа, кој го имаше својот прв натпревар како тренер на Реал. Мбапе не беше во тимот неодамна ниту против Барселона.

Откако Арбелоа му кажа дека ќе започне како замена во Ел Класико, Французинот одговори дека е повреден и дека се повлекува од тој натпревар. Сега вели: „Многу ми е жал што не играв против Барселона бидејќи секогаш постигнувам голови против нив“.

„Не ги гледам прес-конференциите на Арбеола“

За неговиот однос со тренерот Арбеола и контроверзното патување во Италија, кое му донесе критики, тој рече: „Немам проблеми со Арбеола. Мора да го почитувате. Мора да ја прифатите филозофијата на тренерот, а јас морам да бидам подобар.

Што се однесува до патувањето, имав дозвола од клубот. Луѓето не го знаат целиот контекст, а тоа продава весници и создава приказни. Но, единственото нешто што ми е важно е освојувањето трофеи, а ние не успеавме да го направиме тоа“. Следеше уште едно споменување на Арбеола. Кога еден новинар го праша дали слушнал што му рекол тренерот на прес-конференцијата, тој одговори: „Не ги гледам прес-конференциите на Арбеола. Дома, гледам француски канали, а не шпански канали“.

„Многу сум среќен во Мадрид. Зошто би сакал да си заминам?“

Напаѓачот се осврна и на исвиркувањата што ги доби од публиката кога влезе во игра. „Мора да го прифатите тоа. Мислам дека тоа е мислењето што луѓето го изразуваат. Не мислам дека треба да се сфати лично. Нормално е луѓето да изберат играч за да го исвиркуваат кога не победуваме. Тоа се случи во Реал Мадрид, се случува во сите клубови во светот. Никој нема да умре вечерва поради мои исвиркувања.

Арбелоа остро му одговара на Мбапе: Јас одлучувам кој ќе игра, а не тој

Тренерот на Реал, Алваро Арбелоа, остро одговори на изјавите на Килијан Мбапе за неговиот статус во тимот, велејќи дека тој одлучува кој ќе игра. Судирот го засени натпреварот и откри тензии во клубот.

По натпреварот против Овиедо, Арбелоа не го анализираше натпреварот, кој остана во сенка на напнатата атмосфера на стадионот „Сантијаго Бернабеу“. Навивачите ги исвиркуваа играчите, особено ѕвездите како Винисиус и Килиан Мбапе, но главната тема на прес-конференцијата беа изјавите што францускиот напаѓач ги даде само неколку минути претходно. Арбелоа остро одговори на тврдењата на Мбапе.

Тренерот на Реал Мадрид го негираше напаѓачот штом седна пред прес-конференцијата. „Не му кажав дека е четвртиот напаѓач, веројатно не ме разбра добро“, почна Арбелоа, а потоа цврсто рече: „Додека седам на оваа клупа, јас одлучувам кој ќе игра. Не ме интересира дали не се согласуваат со тоа, како и да се викаат. А ако не им одговара, нека почекаат за следниот.“

Новинарите инсистираа на изјавата на Мбапе дека тренерот го смета за „четвртиот напаѓач“ и неговото незадоволство. „Би сакал да имам четири напаѓачи, не знам што да ви кажам затоа што ги немам, ниту пак му кажав нешто такво“, повтори Арбелоа.

„Ако не го ставам во игра, не може да игра, тоа е јасно. Јас сум тренер и јас одлучувам кој ќе игра. Пред четири дена не можеше ниту да биде на клупата, а денес не беше финале. Тој ќе биде прв напаѓач, како што му кажав. Немам проблем со никого.“

Тој додаде дека одлуката е заснована на околностите. „Беше најлогично и најразумно да се направи, да не се преземаат никакви ризици, со оглед на тоа што имаме уште еден натпревар за три дена.“

„Мојата совест е чиста“

Арбелоа нагласи дека слични ситуации не се уникатни само за него. „Ми се случило со повеќе играчи отколку што можете да замислите. Многу сум смирен и мојата совест е целосно чиста. Не ми е гајле ако не се согласуваат со моите одлуки“, рече тој.

Кога го прашале дали го разбира незадоволството на играчите, тој објаснил: „Разбирам дека оние кои не играат не се среќни. Знам какви играчи сме. Сега седам на оваа клупа, но никој никогаш не престанува да биде фудбалер. Знам како се чувствуваат и што мислат, особено играчите на ова ниво, со голема амбиција и его. Способен сум да разберам сè. Не би променил ништо што сум рекол или направил.“

Крај на тешка сезона

Конечно, тој се осврна на тешкиот крај на сезоната за мадридскиот клуб. „Никој не може да страда додека е во Реал Мадрид. Но, ова не е пријатна ситуација бидејќи во овој клуб знаеме какви се барањата. По лоша година следеше уште една сезона без трофеј. Тоа го отежнува сè“, признал Арбелоа.

„Имаме голема одговорност. Мораме да одиме во Севиља и да се обидеме да победиме, а последниот натпревар пред нашите навивачи заслужува да дадеме сè од себе“, заклучил тој.