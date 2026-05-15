„Го нема кога најмногу треба“: Дончиќ е во фокусот во НБА поради повредите

Словенечкиот репрезентативец Лука Дончиќ е во центарот на вниманието поради повредите, а поранешниот НБА шампион и аналитичар на телевизијата ЕСПН Кендрик Перкинс повлече паралела меѓу Дончиќ и Џоел Ембид. Словенецот не одигра ниту еден натпревар во плеј офот, а тимот беше елиминиран со 4:0 од Оклахома Сити.

– Лука „влегува“ во територијата на Ембид. Кога е најпотребен на неговиот тим во плеј офот, него го нема на терен, изјави Перкинс.

Дончиќ и претходните сезони имаше проблеми со повредите пред сè со мускулите што се покажува како еден фактор за неговата физичка подготовка. Според анализите на лекарите потребен е и посериозен пристап за лекување на неговите повреди.