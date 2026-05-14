ФИФА го „откачи“ од списокот судии за СП, а УЕФА го назначи да суди во финалето на ЛШ

14/05/2026 19:41

Германскиот судија Даниел Зиберт е назначен за финалето на Лигата на шампионите помеѓу ПСЖ и Арсенал на 30 мај во Будимпешта. 

Германецот не е вклучен во широкиот список на судии одобрени да судат на овогодинешното Светско првенство во Америка. Германската фудбалска асоцијација е претставена само од еден судија, Феликс Цвајер. Покрај тоа, поканет е и германскиот видео-асистент судија Бастијан Данкерт.

Од некоја причина, Зиберт не беше сметан за погоден од страна на Судискиот комитет на ФИФА, со кој претседава Пјерлуиџи Колина. Во меѓувреме, претседателот на Судискиот комитет на УЕФА, Роберто Росети, го смета Зиберт за достоен да го суди натпреварот на годината во најсилното клупско натпреварување во Европа. Ова се чудни разлики во мислењата, но не се нови.

Во тимот на Зиберт се и асистентите Јан Зајдел и Рафаел Фолтин (двајцата Германија), четврти судија ќе биде Сандро Шерер (Швајцарија).

Во ВАР просторијата ќе седат Бастијан Данкерт, Роберт Шредер (двајцата Германија) и Карлос дел Серо Гранде (Шпанија).

За потсетување, Зиберт судеше и на полуфиналињата, четвртфиналињата и осминафиналињата од Лигата на шампионите 2025/26: Арсенал против Атлетико Мадрид (1:0), Спортинг против Арсенал (0:1) и Тотенхем против Атлетико Мадрид (3:2).

Поврзани содржини

Халанд, Рајс, Раја… Објавени се номинираните за наградата играч на годината во Премиер лигата
Соборен рекордот на Ѓоковиќ: Синер има 32 победи по ред на мастерсите
Алегри имал жестока расправија со Ибрахимовиќ
Македонскиот извоз на фудбалери меѓу Топ 50 во светски рамки
ФИФА како Супербоул – ќе воведе прво шоу на полувреме на финалето на Светското првенство
ПСЖ ја одбрани титулата во Франција
Почина маратонката Малесе откако колабираше на тренинг во Адис Абеба
Македонските ракометари отпатуваа за Словачка

Најчитани