ФИФА го „откачи“ од списокот судии за СП, а УЕФА го назначи да суди во финалето на ЛШ

Германскиот судија Даниел Зиберт е назначен за финалето на Лигата на шампионите помеѓу ПСЖ и Арсенал на 30 мај во Будимпешта.

Германецот не е вклучен во широкиот список на судии одобрени да судат на овогодинешното Светско првенство во Америка. Германската фудбалска асоцијација е претставена само од еден судија, Феликс Цвајер. Покрај тоа, поканет е и германскиот видео-асистент судија Бастијан Данкерт.

Од некоја причина, Зиберт не беше сметан за погоден од страна на Судискиот комитет на ФИФА, со кој претседава Пјерлуиџи Колина. Во меѓувреме, претседателот на Судискиот комитет на УЕФА, Роберто Росети, го смета Зиберт за достоен да го суди натпреварот на годината во најсилното клупско натпреварување во Европа. Ова се чудни разлики во мислењата, но не се нови.

Во тимот на Зиберт се и асистентите Јан Зајдел и Рафаел Фолтин (двајцата Германија), четврти судија ќе биде Сандро Шерер (Швајцарија).

Во ВАР просторијата ќе седат Бастијан Данкерт, Роберт Шредер (двајцата Германија) и Карлос дел Серо Гранде (Шпанија).

За потсетување, Зиберт судеше и на полуфиналињата, четвртфиналињата и осминафиналињата од Лигата на шампионите 2025/26: Арсенал против Атлетико Мадрид (1:0), Спортинг против Арсенал (0:1) и Тотенхем против Атлетико Мадрид (3:2).