Алегри имал жестока расправија со Ибрахимовиќ

Италијанските медиуми објавуваат дека тренерот на Милан, Масимилијано Алегри, цврсто одлучил да го напушти клубот на крајот од сезоната поради наводен судир со вишиот советник Златан Ибрахимовиќ. Нивниот однос наводно е целосно раскинат, објавува „Фудбал Италија“.

Сезоната беше турбулентна за „росонерите“. Иако претходно имаа серија од 24 натпревари без пораз, тимот претрпе целосен пад на формата од почетокот на април, што сега ја става во прашање нивната главна цел во сезоната, Лигата на шампионите. Со две кола што остануваат во првенството, Милан на Лука Модриќ е на четвртото место, израмнети по бодови со петтопласираната Рома и само два бода пред амбициозниот Комо, предводен од Сеск Фабрегас.

Тензиите растат и зад сцената. Според „Кориере дела Сера“, односот меѓу Алегри и Ибрахимовиќ сега е „непостоечки“. Според извештаите, расправијата се случила по поразот од 1-0 од Наполи на почетокот на април, а непосредна причина била дискусија за третиот голман за следната сезона.

По судирот, кој наводно се случил на 6 април, Ибрахимовиќ не е виден во тренинг кампот на Милано со недели, бидејќи неодамна се вратил. Извештаите, исто така, сугерираат дека голем дел од одборот, вклучувајќи ги Џорџо Фурлани, Игли Таре и Џефри Монкада, се под притисок поради лошите резултати.

Во извештајот се тврди дека отсекогаш имало латентни тензии меѓу Алегри и Ибрахимовиќ, кои датираат од првиот престој на тренерот во клубот, кога Швеѓанецот бил еден од клучните напаѓачи на клубот.

Наводно, Алегри бил особено вознемирен од редовните разговори на Ибрахимовиќ со Антонио Касано, еден од најгласните критичари на Милан во последните години. „Кориере дела Сера“ пишува дека Ибрахимовиќ ја преминал границата кога почнал да дава тактички совети на некои играчи, вклучувајќи ги Јусуф Фофана и Рафаел Леао, заобиколувајќи го тренерот.

„Кориере дела Сера“ прикажува мрачна слика за ситуацијата во Милано и сугерира дека Алегри сака да го напушти клубот на крајот од сезоната, без оглед на тоа дали тимот ќе се квалификува за Лигата на шампионите. Во меѓувреме, Алегри сè уште се споменува како еден од кандидатите за наследник на Џенаро Гатузо на клупата на италијанската репрезентација.

Според последните информации, тој ќе стане фаворит за позицијата доколку Џовани Малаго победи на претстојните избори за претседател на Италијанската фудбалска федерација (ФИГЦ).