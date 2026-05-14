HWA пристигнува на легендарната трка 24 часа Нирбургринг со три тркачки модели EVO.R

Без сомнение, меѓу најатрактивните автомобили што ќе започнат во сабота на познатата германска трка на издржливост 24 часа Нирбургринг ќе бидат три тркачки автомобили EVO.R; носталгични креации на restomod со кои компанијата HWA го враќа во живот легендарниот модел 190E 2.5-16v Evo II на Мерцедес.

Кога малата германска компанија HWA, со седиште во Афалтербах, објави дека ќе се врати во restomod, приказна инспирирана од познатиот модел 190E 2.5-16v Evo II на Мерцедес, еден од основачите на AMG, а од 1998 година основачот и сопственик на компанијата што се крие зад своите иницијали (Ханс-Вернер Ауфрехт) рече дека HWA EVO ќе биде направен во само 100 примероци.

Она што докажаниот перфекционист Ауфрехт не го спомна во тоа време беше дека по пат HWA ќе направи и неколку тркачки верзии (EVO.R) кои ќе се соочат со предизвиците на познатата германска трка на издржливост 24 часа Нирбургринг и по пат ќе послужат како мобилни тест лаборатории во екстремни услови.

На задоволство на ентузијастите кои се сеќаваат на тркачкиот Mercedes 190E 2.5-16v Evo II од почетокот на деведесеттите години на 20 век и „битката“ на кружните патеки против жестоките конкуренти од Минхен во тоа време (E30 BMW M3 2.5 Sport Evo), HWA ќе има три автомобили во класата SP-X на Нирбургринг чии „воени бои“ и натписи на спонзори треба да потсетуваат на претходниците на претходно споменатите тркачи.

По неколкумесечно тестирање во Афалтербах, тие се убедени дека тркачките верзии EVO.R можат да се справат со сите предизвици што ги очекуваат во „зелениот пекол“, а веќе потврдените фанови од големата публика се напојуваат од трилитарскиот битурбо V6 мотор, кој во „тркачката“ верзија има 560 КС и 670 Nm вртежен момент, кој се распределува на задната оска преку 6-степенски секвенцијален менувач.

Дел од дополнително зајакнатата каросерија со адаптивна аеродинамика е задолжителниот безбедносен кафез кој (заедно со седиштето, безбедносните појаси со шест точки и системот за противпожарна заштита) ги исполнува стандардите на FIA. Системот за сопирање е „потпишан“ од компанијата AP Racing, а компонентите на прилагодливата суспензија и пружините доаѓаат од компаниите KW и H&R.

Зелениот EVO.R со стартен број 61 ќе го вози екипажот Кристијан Гебхардт/Евалд Холстад/Петер Лудвиг/Бруно Шпенглер. Возачот на автомобилот со стартен број 62 ќе го делат Адам Аделсон, Себастијан Аш, Лука Лудвиг и Маркус Винкелхок, а третиот EVO.R со стартен број 63 ќе биде Адам Аделсон, Ленс Дејвид Арнолд, Џејмс Грин и Ренгер ван дер Занде.

24-часовниот спектакл оваа сезона, во кој ќе учествуваат 161 автомобил, започнува во сабота, 16 мај, во 15 часот.