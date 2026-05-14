Убедлива победа за македонските ракометари на гостувањето кај Словачка

14/05/2026 20:45

Македонската ракометна репрезентација направи голем исчекор кон обезбедување учество на Светското првенство 2027 година.

Избраниците на селекторот Кирил Лазаров вечерва во Прешов ја победија Словачка со убедливи 31:24.

Победникот се наѕираше уште по првите 30 минути кои нашите ракометари ги завршија со пет голови предност (18:13).

Најефикасни во победничкиот состав беа Филип Кузмановски со десет и Милан Лазаревски со седум голови.

Вториот натпревар од бараж-пресметката ќе се игра на 17 мај во СЦ „Борис Трајковски“ во Скопје.

Мундијалот ќе се игра во Германија во јануари следната година.

