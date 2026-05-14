Халанд, Рајс, Раја… Објавени се номинираните за наградата играч на годината во Премиер лигата

14/05/2026 17:25

Премиер лигата ги објави номинираните за наградата за играч на годината во Премиер лигата за сезоната 2025/26. Осум играчи се најдоа во потесниот список.

Меѓу номинираните се 31-годишниот португалски играч од средниот ред на Манчестер Јунајтед, Бруно Фернандеш, 28-годишниот бразилски дефанзивец на Арсенал, Габриел Магаљаес, 26-годишниот англиски играч од средниот ред на Нотингем Форест, Морган Гибс-Вајт, и 25-годишниот норвешки напаѓач на Манчестер Сити, Ерлинг Халанд.

На списокот се и 27-годишниот англиски играч од средниот ред на Арсенал, Деклан Рајс, 26-годишниот напаѓач од Гана на Борнмут, Антоан Семењо, 24-годишниот бразилски напаѓач на Ливерпул, Игор Тијаго, и 30-годишниот шпански голман на Арсенал, Давид Раја.

Арсенал е лидер на табелата во Премиер лигата (79 бода по 36 натпревари), Манчестер сити е втор (77 бода), а Манчестер јунајтед е трет (65). Ливерпул е четврти (59), Борнмут е шести (55), а Нотингем Форест (43) е на 16. место.

