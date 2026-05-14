ФИФА како Супербоул – ќе воведе прво шоу на полувреме на финалето на Светското првенство

Шакира, Мадона и мегаѕвездите на K-pop BTS ќе бидат главни ѕвезди на првото шоу на полувреме на финалето на Светското првенство, објавува „Гардијан“. Историскиот настап, моделиран според Супербоул, ќе се одржи на 19 јули на стадионот MetLife во Њу Џерси, потврди ФИФА во четврток.

Организација и планови на ФИФА

Забавната програма ја организира Крис Мартин, фронтменот на Coldplay. Иако е прв ваков настан за финале на Светското првенство, веќе предизвика дискусии за тоа дали шоуто на полувреме треба да се продолжи. Светското првенство, најголемото досега со 48 екипи, започнува на 11 јуни, а домаќини се САД, Канада и Мексико.

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, го најави „првото шоу на полувреме во историјата на финале на Светското првенство“ уште во март минатата година, но не откри детали за изведувачите или времетраењето во тоа време. „Тоа ќе биде историски момент за Светското првенство и спектакл достоен за најголемиот спортски настан во светот“, рече тој на Инстаграм.

Моделирано по американските спектакли

Одлуката го следи примерот на настапот одржан за време на финалето на Копа Америка во Мајами во 2024 година, кога Шакира настапи на полувремето на стадионот „Хард Рок“. Музичката програма на полувремето беше видена и на минатогодишното финале на Светското клупско првенство, кое исто така се играше на стадионот „МетЛајф“, кој потоа ја продолжи паузата над пропишаните 15 минути.

Инфантино додаде дека ФИФА планира да го „преземе“ и Тајмс Сквер во Њујорк за време на последниот викенд од првенството. Спектаклот на полувремето од финалето ќе го поддржи Фондот за граѓанско образование на ФИФА, иницијатива која има за цел да собере 100 милиони долари за деца ширум светот за време на турнирот.

Шакира и новата химна на првенството

Колумбиската пејачка ја објави новата официјална песна на Светското првенство минатата недела, објавувајќи кратко видео снимено на иконскиот бразилски стадион „Маракана“. Таа ја претстави песната наречена „Даи Даи“ на својот Инстаграм профил.

Во видеото од 67 секунди, Шакира се појавува на теренот на стадионот во Рио де Жанеиро, каде што неодамна одржа бесплатен концерт на плажата Копакабана пред два милиони луѓе. Држејќи ја „Трионда“, официјалната топка на Светското првенство во 2026 година, таа отпеа делови од песната на англиски јазик, а ѝ се придружија танчери облечени во боите на националните тимови како што се САД и Колумбија. Песната е создадена во соработка со нигерискиот музичар Бурна Бој, а официјално ќе биде објавена денес. Клипот, кој беше споделен и на профилот на ФИФА, завршува со пораката: „Подготвени сме!“

Шакира има долга поврзаност со Светското првенство. Таа настапи на финалињата во 2006 и 2014 година, а за турнирот во 2010 година го создаде глобалниот хит и химна „Вака Вака“.