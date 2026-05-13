Почина маратонката Малесе откако колабираше на тренинг во Адис Абеба

Атлетската федерација на Етиопија потврди дека прославената маратонка Јебргуал Мелесе почина на 36-годишна возраст, откако се онесвестила на тренинг во Адис Абеба.

Заминувањето на оваа легендарна атлетичарка на 36-годишна возраст остава голема празнина, особено затоа што се случи среде подготовките за маратонот во Отава, планиран за крајот на мај.

Мелесе тренираше во Адис Абеба кога се онесвести, суров потсетник за тоа колку се кревки границите на човечката издржливост во маратонот, дури и за најспремните.

„Етиопската атлетска федерација изразува длабоко жалење поради ненадејната смрт на оваа херојска атлетичарка и им изразува сочувство на нејзиното семејство, пријателите и навивачите“, се вели во соопштението на управното тело.

Кариерата на Мелесе е обележана со историски резултати на три континенти. Нејзините триумфи во Хјустон и Прага, заедно со фантастичното сребро на маратонот во Чикаго во 2015 година, ја сместија меѓу најдобрите маратонки на долги патеки во светот.

Иако не успеа да ја заврши трката минатата година во Пекинг, нејзината решителност да се врати во врвна форма за настапите во 2026 година беше инспирација за многу млади спортисти во Етиопија.

Атлетската федерација на Етиопија со право ја нарече хероина на нацијата.

Додека се чекаат резултатите од обдукцијата што треба да ја разјаснат причината за смртта, светот на маратонот се збогува со жената што симболизираше сила, смиреност и неверојатна работна етика.

Нејзиниот рекорд и победничките насмевки од подиумите во Шангај и Прага ќе останат траен спомен на една од најдобрите етиопски маратонки на нејзината генерација.