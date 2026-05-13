Повредата на Дончиќ е посериозна отколку што претходно се мислеше

13/05/2026 09:52

Се појавија нови детали во врска со повредата на плејмејкерот на Лејкерси, Лука Дончиќ.

Според „Атлетик“, преглед спроведен во Шпанија откри дека повредата на словенечкиот кошаркар е посериозна отколку што првично се очекуваше по неговата првична магнетна резонанца.

Првично беше објавено дека на Дончиќ му е дијагностициран истегнување на тетивата од втор степен. Сепак, подоцнежниот, пообемен медицински преглед откри пообемна и потешка повреда.

Дончиќ ја претрпе повредата на 2 април во натпревар против Оклахома Сити. Поради повредата, тој целосно го пропушти крајот на регуларната сезона и плејофот на НБА. Словенецот отпатува во Шпанија за да ја санира повредата.

Без Дончиќ, Лејкерси го победија Хјустон во првото коло од плејофот (4-2) пред да загубат од Оклахома Сити со 4:0 во второто коло.

