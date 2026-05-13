Повредата на Дончиќ е посериозна отколку што претходно се мислеше

Се појавија нови детали во врска со повредата на плејмејкерот на Лејкерси, Лука Дончиќ.

Според „Атлетик“, преглед спроведен во Шпанија откри дека повредата на словенечкиот кошаркар е посериозна отколку што првично се очекуваше по неговата првична магнетна резонанца.

Првично беше објавено дека на Дончиќ му е дијагностициран истегнување на тетивата од втор степен. Сепак, подоцнежниот, пообемен медицински преглед откри пообемна и потешка повреда.

Дончиќ ја претрпе повредата на 2 април во натпревар против Оклахома Сити. Поради повредата, тој целосно го пропушти крајот на регуларната сезона и плејофот на НБА. Словенецот отпатува во Шпанија за да ја санира повредата.

Без Дончиќ, Лејкерси го победија Хјустон во првото коло од плејофот (4-2) пред да загубат од Оклахома Сити со 4:0 во второто коло.