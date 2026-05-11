Лазаров: Словачка е репрезентација која има изграден систем

Македонската ракометна репрезентација од вчера ги стартуваше подготовките за бараж дуелите од Светското првенство против Словачка. Во претходниот бараж дуел Словачка ја елиминира Украина со победа (27:24) како гостин (натпреварот се играше во Германија) и пораз на домашен терен (31:32). Но, селекторот на македонската репрезентација Кирил Лазаров, покрај за противникот зборуваше и за нашиот последен бараж со Фарски острови.

– Имаме почит кон селекцијата на Словачка, имаат селектор од Шпанија, земја која ги дава најдобрите тренери во речиси сите спортови. Од минатиот бараж со Фарски острови, научивме дека секој гол е важен, особено на гостински терен. Мора да имаме ритам сите 60 минути. Играат во Прешов, град познат по ракометот. Имаат изграден систем, немаат поединци да се истакнат, ама како тим функционираат добро. Нема да биде воопшто лесно, свесни сме за тоа. Треба да ги почитуваме нив, но и играчите кои доаѓаат да го бранат националниот дрес. Првата задача ни е Прешов, каде што очекувам цврст и физички натпревар со многу прекини. Потоа на реваншот во Скопје очекувам максимална поддршка и полни трибини во СЦ „Борис Трајковски“, изјави македонскиот селектор.

Првиот натпревар се игра на 14.мај (четврток) во Прешов во 19 часот, а реваншот е на 17.мај (недела) во Скопје.