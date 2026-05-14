Соборен рекордот на Ѓоковиќ: Синер има 32 победи по ред на мастерсите

Јаник Синер испиша историја на турнирот во Рим во четвртокот, кога ја оствари својата рекордна 32 последователна победа на АТП Мастерс 1000, со што го надмина изедначувањето со Новак Ѓоковиќ за најдолгата победничка серија на ниво.

Синер, број 1 на ранг-листата на АТП, го победи Андреј Рубљов со 6-2, 6-4 во четвртфиналето и остана сам во книгите по историја. Претходниот рекорд на Ѓоковиќ од 31 последователна победа на Мастерс 1000 се протегаше од второто коло на Индијан Велс во 2011 година до финалето на Синсинати Опен во 2011 година. Синер го израмни тој рекорд во вторникот по неговиот триумф во четвртото коло. Последниот пораз на Синер на Мастерс 1000 настан беше во Шангај во октомври 2025, кога Италијанецот се повлече за време на одлучувачкиот сет од неговиот меч во третото коло со Талон Грикспор. Италијанецот ја започна својата победничка серија на Мастерсот Ролекс Париз во ноември, кога го победи Зизу Бергс со 6-4, 6-2 во второто коло и продолжи да ја крева круната.

Низ оваа извонредна серија, Синер изгуби само два сета во 32-те натпревари што ги доби. Од победата во второто коло во Париз до триумфот во третото коло во Мајами, 24-годишникот освои рекордни 37 последователни сета, истакнувајќи го нивото на конзистентност зад неговата серија.

Покрај целата слава, уште еден пресврт го чека Синер оваа недела во Рим. Доколку 24-годишникот ја освои круната во италијанската престолнина во недела, тој ќе стане вториот човек – по Ѓоковиќ – кој го завршил „Златниот Мастерс“ во кариерата (победувајќи на сите девет турнири од Мастерс 1000) откако започна серијата АТП Мастерс 1000 во 1990 година. Со триумфот, светскиот број 1 ќе стане и првиот италијански шампион во машка поединечна конкуренција во Рим по Адријано Паната во 1976 година.