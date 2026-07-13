Путин и неговото семејство би можеле да „скокнат“ од прозорец

Владимир Путин и неговото семејство би можеле да бидат убиени, бидејќи диктаторот на Кремљ брзо ја губи поддршката низ цела Русија, изјави висок естонски министер.Министерот за надворешни работи Маргус Цахна го даде коментарот во интервју за RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) на тема несигурните перформанси на Русија во војната со Украина.

„Дури и меѓу олигарсите, сè повеќе се сомневаат во војната на Путин“, рече Цахна.

„Многумина кои зборуваа за победа пред една година веќе не веруваат во тоа“, додаде тој.

Ова доаѓа во време кога Украина ја напаѓа руската енергетска инфраструктура со невидена брзина, а интензивираната кампања со беспилотни летала на Володимир Зеленски ја предизвика најлошата криза со гориво во Москва во последните децении. Повеќе од половина од руските региони беа принудени да воведат строги ограничувања за продажба на гориво, при што незадоволните жители чекаат во ред со часови и влегуваат во драматични тепачки на бензинските пумпи.

„Путин би можел да ги промени своите цели и да влезе во сериозни преговори – ако дејствува рационално“, рече Цахна.

„Исто толку е можно еден ден да скокне од прозорец со своето семејство. На крајот на краиштата, вакви работи се случуваат во Русија“, додаде тој.

Од почетокот на 2026 година, руските рафинерии биле погодени најмалку 194 пати, што е зголемување од 11 пати во однос на истиот период претходната година, според податоците од Рохан Консалтинг, полска аналитичка група што ја следи војната. Во јуни, Киев неколку пати ја погоди единствената рафинерија за нафта во Москва, предизвикувајќи огромни пожари што испратија облаци од чад што се извишуваа над главниот град.

Интензивирањето на воздушната кампања на Киев доаѓа откако Зеленски објави дека неговите сили ќе преземат координиран притисок ова лето за да се обидат да го принудат диктаторот од Кремљ да ја прекине својата долгогодишна агресивна војна.Украинскиот лидер рече дека неговата војска спроведува „40-дневна операција на влијание“ со своите единици за удар со долг дострел за да се обиде да го принуди Путин да седне на преговарачка маса.

„Сега секој Русин чувствува дека оваа војна не се случува некаде далеку, туку стигнала до нивната земја“, рече Цахна.

Во врска со напорите на американскиот претседател да посредува во мирот, министерот рече дека „Путин првенствено го потрошил времето на Трамп“, додавајќи дека „разговорите ефикасно пропаднале“.

За тоа дали Русија би разгледала непосреден напад врз Полска или балтичките држави, Цахна ја отфрли идејата.

„Сметам дека инвазијата од големи размери во наредните недели е исклучена. На Русија ѝ недостасуваат ресурси за тоа“, рече тој. Сепак, Цахна издаде јасно предупредување: „Русија останува опасна земја, а провокациите секогаш се можни“.

Додека Киев го стега јамката за снабдувањето со нафта целејќи ги руските рафинерии и танкери, избувнуваат нови тепачки на бензинските пумпи. Повеќе возачи се придружија на тепачка во Пенза, поради обвинувања дека возачите го прескокнуваат редот.Во Москва, една возачка беше во солзи додека тврдеше дека маж со нож ѝ ги исекол гумите, обвинувајќи ја дека го прескокнала редот. Во страв во својот автомобил, таа го праша: „Дали си идиот или нешто слично? Што правиш?“

Тензијата експлодира поради хроничниот и влошувачки недостиг на бензин и дизел поради прецизните украински напади врз клучните нафтени постројки, кои сега предизвикуваат сериозна штета на економијата. Овој понеделник, уште 15 бродови – главно танкери од флотата во сенка кои ги кршат западните санкции – беа погодени од камикази дронови во Азовското Море. Ова го зголемува бројот на жртви на повеќе од 100 во последните осум дена, а дополнително ги задушува испораките за анектираниот туристички регион Крим. Сликите покажуваат дека танкерите се погодени и во пламен поради целосен неуспех на руската воздушна одбрана.

Дронови во текот на ноќта, исто така, го погодија нафтено-патничкото пристаниште Кавказ, кое ја поврзува Русија со полуостровот во Црно Море. Украина вети дека ќе ги запре нападите ако Путин ја запре својата исцрпувачка војна – но тој одбива да го стори тоа, со зголемена цена за Русите.Во спектакуларен нов напад во понеделник, големото нафтено складиште Михајловскаја во Ставропол беше запалено во огнена топка проследена со огромни пламени, дополнително соголувајќи ги руските залихи.Десетици клучни рафинерии и места за складирање нафта се ставени надвор од функција. Руски извори, исто така, изјавија дека 350 украински дронови летале кон Москва.

Противвоздушната одбрана собори многу од дојдовните беспилотни авиони, но остатоците од еден се урнаа во станбена зграда во Пионерски, Московски регион, при што загинаа тројца, а други беа повредени.

Рускиот бес поради нападите врз снабдувањето со нафта се прелеа и на пропагандните ТВ емисии. Водечкиот трубач на Кремљ, Владимир Соловјов, побара сурови одмазднички напади врз Украина.

„Тие ги напаѓаат нашите бродови во Азовското Море и им велат на земјите од НАТО дека не им е гајле, ќе нападнеме и во Медитеранот“, се пожали тој.„Зошто не ги уништуваме сите бродови што се упатуваат кон и од [Украина]?Не само пристаништата, туку секој брод поврзан со Украина треба да биде уништен, а не ни е гајле какво знаме веат…И уште повеќе, имаме подморници… Што нè спречува да користиме подморници за уништување на бродови што се упатуваат кон украинските пристаништа?“

Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) соопшти дека спречила серија обиди за големи украински напади со беспилотни летала врз две воени воздушни бази длабоко во Русија.ТАСС ја цитираше ФСБ во соопштението дека украинските тајни служби се обиделе да ги нападнат воздухопловните бази Шагол и Украинка, во руските Уралски Планини и нејзиниот далечен исток, соодветно, и дека сторителите на нападите се приведени.Освенетата операција изгледала како напад од 2025 година врз руските воени воздухопловни бази, вклучувајќи ја и базата Украинка, во кој беа уништени околу 10 руски авиони.(Дејли Мејл)