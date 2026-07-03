Путин ги чека Виткоф и Кушнер пак во Москва, но Белата куќа веќе не ги праќа

Москва со нетрпение го очекува пристигнувањето на претставниците на Доналд Трамп, Стив Виткоф и Џаред Кушнер, со надеж дека конечно ќе обезбеди поволни услови за завршување на војната со Украина. Владимир Путин особено го цени својот однос со Виткоф, сметајќи го за клучен канал за постигнување на своите цели (вклучително и спречување на приклучувањето на Украина кон НАТО), што може да се реализира само со помош на САД, изјавија за „Њујорк тајмс“ два извори блиски до Кремљ. Но, претставниците на Трамп не брзаат да ја посетат Москва (или Киев, впрочем).

Москва со нетрпение го очекува обновениот контакт со Виткоф и Кушнер, изјавија за „Њујорк тајмс“ овие извори блиски до Кремљ и двајца поранешни дипломати кои ја посетија руската престолнина минатата недела. Претставниците на Трамп би биле подготвени да патуваат доколку се појават нови прашања за дискусија, но тие нема да го сторат тоа „за фотографирање“, објасни за весникот висок американски функционер.

Двајцата инвеститори во недвижности, кои ги заменија кариерните дипломати во администрацијата на Трамп, се обидуваат да ги решат најкрвавите меѓународни конфликти со истовремено водење повеќе преговори, објасни функционерот. Тој додаде дека Виткоф и Кушнер одржувале речиси секојдневен контакт со претставници на Русија и Украина и имале приватни средби со нив, за кои не било објавено во печатот.

Но, во Иран тие имаат многу работа, додека во Москва, која ги отфрла сите повици и барања од Киев за започнување мировни преговори или ограничување на воените дејствија, немаат што да прават.

Во интервју Путин уште еднаш тврдеше дека на неговата средба со Трамп во Анкориџ во август 2025 година „биле дискутирани компромиси… кои американската страна ни ги упатила“. Според него, „размислувавме за тоа, не веднаш, туку размислувавме за тоа и рековме: ‘Да, се согласуваме’“. Како одговор на слични изјави на министерот за надворешни работи Сергеј Лавров, државниот секретар Марко Рубио рече дека Трамп не постигнал никакви договори со Путин во Алјаска. „Имаше само предлог, но не беше постигнат договор“, објасни тој.

Еден месец претходно, Рубио изјави дека мировните преговори за Украина пропаднале и во моментов нема можност за вклучување во продуктивни дискусии. „Не сме заинтересирани да се заглавиме во бесконечен циклус состаноци што не водат никаде“, додаде тој.

Но, иако „жешката фаза од иранската траса“ одамна помина, по забелешките на Путин, Виткоф и Кушнер се упатија оваа недела не кон Москва, туку кон Катар на разговори со ирански претставници. САД и Техеран се согласија да изготват сеопфатен договор за спогодба во рок од 60 дена од потпишувањето на меморандумот за разбирање, до 18 август.

Сепак, Трамп им рече на своите помошници дека не гледа проблем во одолговлекувањето на преговорите, бидејќи тоа ќе им даде на учесниците повеќе време да разговараат за нуклеарната програма на Исламската Република, објави „Волстрит џурнал“ на 30 јуни. Затоа, Виткоф и Кушнер би можеле да продолжат да работат на иранското прашање со месеци.

Русите „очајно чекаат враќање на Виткоф и Кушнер“, изјави за „Еујорк тајмс“ Томас Гремингер, поранешен швајцарски дипломат и генерален секретар на ОБСЕ, кој ја посети Москва, а сега раководи со Женевскиот центар за безбедносна политика. Тој рече дека има „големо разочарување“ во Москва во врска со нив, но „во исто време, никој нема алтернатива на американското посредништво“.

Нередовната природа на овие посети и недостатокот на последователни мерки предизвикаа незадоволство, а руските претставници изразија желба да преминат на поструктуриран дипломатски процес, изјавија за „Њујорк тајмс“ луѓе запознаени со преговорите.

Доведувањето на мировниот процес до крај „ќе бара интензивни дипломатски напори“, рече американскиот дипломат Томас Греам, кој го надгледуваше стратешкиот дијалог со Кремљ во администрацијата на Џорџ В. Буш, а исто така ја посети и Москва минатата недела:

Соединетите Американски Држави се единствената земја способна да го води овој процес ако има желба за тоа.

Зеленски, исто така, изрази незадоволство од Виткоф и Кушнер, изјавувајќи за CBS News во четврток дека сè уште се радува на нивната посета на Украина: „Разбирам дека има проблеми на Блискиот Исток. Но, ни треба повеќе – повеќе од само зборови“.