Пукање во Њујорк. Ранети осум лица, меѓу кои четири деца

Њујорк – Најмалку осум лица, меѓу кои четири деца, се ранети во пукотница доцна во саботата за време на прославата на Денот на независноста на Америка на Кони Ајленд во Њујорк. Веста ја објави ABC News, повикувајќи се на информации од Полициската управа на Њујорк, како што објави Ројтерс.

Според соопштението од Полициската управа на Њујорк (NYPD), полицајците одговориле на пријавите за пукање околу 22:37 часот по локално време на Западната 31-ва улица во Бруклин.

Четири деца меѓу жртвите

Меѓу ранетите има двајца мажи, две жени и четири деца на возраст од шест, седум, 12 и 14 години. Сите жртви се однесени во болници. Седум лица се во стабилна состојба, додека 21-годишната жена е во критична состојба, соопшти полицијата.

Засега нема апсења

На местото на настанот е пронајдено огнено оружје, но полицијата засега не извршила апсења, според ABC. Полицијата на Њујорк не одговори веднаш на барањето на Ројтерс за коментар. Пукањето се случило додека Соединетите Американски Држави ја одбележувале 250-годишнината од независноста.