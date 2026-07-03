Претседателот на Јужна Кореја ќе присуствува на Самитот на НАТО

03/07/2026 11:16

Претседателот на Јужна Кореја, Ли Џае-мјунг ќе присуствува на Самитот на НАТО, што следната недела ќе се одржи во Анкара, најави советникот на Ли, Ви Сунг-лак.

Ви истакна дека безбедноста во Европа и Азија е меѓусебно поврзана, наведувајќи го примерот на Северна Кореја, која испрати околу 15.000 војници да ја поддржат Русија во нејзината војна против Украина.

Јужна Кореја не е полноправна членка на НАТО, но, заедно со Јапонија, Австралија и Нов Зеланд, е една од најважните држави партнери на НАТО во Индо-пацифичкиот регион. 

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