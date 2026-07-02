Повеќе од Сталинград: Во војната во Украина веќе има два милиони жртви

Одлуката на Русија да започне целосна инвазија на Украина досега резултираше со повеќе од два милиони жртви, а само руските загуби се проценуваат на околу 450.000. Студијата ги проценува вкупните руски жртви, меѓу кои се убиените, ранетите и исчезнатите, на 1,4 милиони, објавува Си-Ен-Ен.

Студијата на Центарот за стратешки и меѓународни студии (ЦСИС) вели дека 1,4 милиони руски жртви претставуваат околу 1% од населението на земјата. Загубите, сепак, не се рамномерно распределени низ цела Русија.

Посиромашните области и етничките малцинства носат многу поголем товар, а руските опозициски медиуми сè повеќе објавуваат приказни за мали, оддалечени села чие машко население е практично збришано. Според студијата, Русија во моментов не успева да регрутира нови војници со брзината со која ги губи на бојното поле.

Авторите на студијата, Сет Џонс и Рајли Мекејб, го истакнуваат обемот на руските загуби. „Овие бројки се зачудувачки. Бројот на убиени Руси во Украина е повеќе од четири пати поголем од сите американски жртви во сите војни заедно од Втората светска војна и повеќе од девет пати поголем од сите советски и руски жртви во сите војни заедно од Втората светска војна“, рекоа тие.

Во меѓувреме, се проценува дека Украина претрпела помеѓу 525.000 и 625.000 жртви, од кои помеѓу 125.000 и 150.000 загинале. Ниту Русија ниту Украина не објавуваат официјални бројки за жртвите, но најновите бројки на (ЦСИС) во голема мера се совпаѓаат со западните проценки.

Џонс и Мекејб наведуваат дека војната, во однос на жртвите, стана значително поскапа за Русија отколку за Украина. Тие истакнуваат дека односот на жртви во првата половина од оваа година веројатно се искачил на речиси осум спрема еден, што значи дека за секој убиен, ранет или исчезнат украински војник, има осум Руси.

Во поголемиот дел од војната, односот изнесуваше помеѓу две и три руски жртви спрема еден Украинец. Авторите на студијата го припишуваат неодамнешното зголемување на напредокот на Киев во неговата програма за дронови, особено на неговата способност значително да ја прошири „зоната на уништување“ – област околу линијата на фронтот што е толку заситена со беспилотни летала што на руските трупи им е речиси невозможни да влезат.

„Украинската стратегија за длабинска одбрана се покажа ефикасна во убивањето и ранувањето на руските војници, како и во ограничувањето на руските маневри“, велат тие. Но, тие додаваат дека постојат и други причини зошто Русија трпи толку тешки загуби, вклучувајќи ја „руската стратегија на исцрпување, нејзиниот неуспех ефикасно да спроведува заеднички операции, лошата тактика и обука, корупцијата и нискиот морал“.

Какви и да се причините, податоците прикажуваат мрачна слика. Со вкупно два милиони жртви, војната во Украина сега веројатно ја надмина Битката кај Сталинград, генерално сметана за најкрвавиот конфликт во историјата.