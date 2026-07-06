Повеќе од 300 деца убиени или повредени за време на шест месеци војна во Судан

06/07/2026 12:13

Над 300 деца се убиени или повредени во последните шест месеци во војната во Судан, најмногу во напади со дронови, соопшти денеска УНИЦЕФ.

Судан од април 2023 година е во граѓанска војна меѓу државната војска и паравоените Сили за брза поддршка (РСФ). Според податоците на УНИЦЕФ, војната сега е концентрирана во сојузните држави Кордофан, Дарфур и Сини Нил. Организацијата за деца на ОН додаде дека 60 отсто од жртвите настрадале во напади со дронови.

РСФ и војската во моментов се борат за контрола врз стратешкиот град Ел Обеид во Северен Кордофан, а Обединетите нации, САД, Обединетото Кралство и други земји изразија загриженост поради можни извршени злосторства.

Во војната досега се убиени најмалку 59.000 луѓе, раселени се околу 13 милиони, а во многу делови на Судан завладеа глад. На повеќе од 30 милиони луѓе им е потребна хуманитарна помош.

Обединетите нации ги повикаа сите страни да ги заштитат цивилите и цивилната инфраструктура, да овозможат и да олеснат безбеден, брз и непречен хуманитарен пристап, како и да ги преземат сите можни мерки за да се заштитат децата.

Поврзани содржини

Родригез: По земјотресите спасени речиси 7.000 лица
Спасени речиси 7.000 лица по двата земјотреси во Венецуела
Супертајфунот се движи кон американските бомбардери (фото/видео)
Втор жесток руски напад на Киев за една недела – 11 мртви
Страв во најелитниот дел од Европа. „Дали војната ни доаѓа?“
Лајен: Итната потреба на Украина за посилна воздушна одбрана ќе биде тема на самитот на НАТО
Кина испали ракета во Тихиот Океан. Јапонија, Австралија и Нов Зеланд протестираат
Поради пожарите низ јужна Европа, 10.000 евакуирани во Франција – Тур де Франс без гледачи

Најчитани