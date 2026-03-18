Постоскаровската забава на Елтон Џон собра 10,6 милиони долари за неговата Фондација за СИДА

Лос Анџелес – Постоскаровската забава на Елтон Џон за гледање на Оскарот собра 10,6 милиони долариа неговата Фондација за СИДА во неделата вечерта во Западен Холивуд.

На забавата учествуваше добитничката на Греми, пејачката Лола Јанг, а гала настанот вклучуваше коктел-прием, вечера и аукција каде што гостите лицитираа за флипер на Елтон Џон, вечера со Елтон и неговиот сопруг Дејвид Фурниш, накит, уметничка фотографија, часовници Ролекс и слика што беше создадена во живо додека Елтон свиреше соло верзија на пијано на „Tiny Dancer“.

Меѓу гостите на настанот беа олимписката ѕвезда Алиса Лиу, Дуа Липа и нејзиниот свршеник Калум Тарнер, Френ Дрешер, Џеј Си Чејс од *NSYNC, Бренди Карлил, Крис Робинсон од The ​​Black Crowes, Адам Ламберт, Мелиса Мекарти, Патриша Аркет, Тифани Хадиш, Јунгблуд, Донатела Версаче, Берни Таупин, Дамијано Дејвид и неговата вереница Дав Камерон, Кеке Палмер и многу други.

Со текот на годините, забавата на Елтон со ѕвездите собра над 125 милиони долари за напорите на Фондацијата за искоренување на СИДА-та.

Во неделата вечерта, Елтон им се заблагодари на своите гости, додавајќи: „Имаме уште многу работа да направиме, но ќе продолжиме да се бориме. Знаете, реков дека никогаш нема да се одморам додека ова не заврши. Па, нема да се одморам додека не заврши, а вие бевте огромен дел од тоа.“