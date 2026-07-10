Поранешната британска министерка Ен Видикомб пронајдена мртва – можно е да е убиена

Поранешната британска министерка и поранешна европратеничка Ен Видикомб е пронајдена мртва во својот дом во Девон. Полицијата отвори истрага за убиство и трага по осомничен.

Поранешната британска министерка и долгогодишна конзервативна политичарка Ен Видикомб е пронајдена мртва во својот дом во грофовијата Девон, а британската полиција случајот го истражува како можно убиство. Видикомб имала 78 години, а според полицијата на Девон и Корнвол, на нејзиното тело биле констатирани тешки повреди. Во тек е потрага по осомничено лице, додека истражителите ги утврдуваат околностите под кои починала.

Главната инспекторка Илона Росон изјави дека полицијата располага со опис на осомничениот и дека сите расположливи ресурси се ангажирани за негово пронаоѓање. Таа ги повика граѓаните кои имаат какви било информации да се јават во полиција.

Долгогодишна политичка кариера

Ен Видикомб беше пратеничка во британскиот парламент 23 години, претставувајќи ја изборната единица Мејдстон во Кент. Од 1994 до 1997 година извршуваше функции во владата на Џон Мејџор, каде беше министерка во Министерството за внатрешни работи и министерка за вработување.

По повлекувањето од активната политика, стана познато телевизиско лице, учествувајќи во британската верзија на шоуто „Танц со ѕвездите“ во 2010 година, како и во реалното шоу „Celebrity Big Brother“ во 2018 година.

Една од најгласните поддржувачки на Брегзит

Видикомб беше меѓу најистакнатите поддржувачи на Брегзит. Во периодот од 2019 до 2020 година беше европратеничка од редовите на Brexit Party, а подоцна се приклучи на Reform UK, партијата на Најџел Фараж. Таа беше препознатлива по своите ставови за имиграцијата, правосудството и излегувањето на Обединетото Кралство од Европската Унија.

Политичари оддадоа почит

По објавувањето на веста за нејзината смрт, бројни британски политичари изразија сочувство.Лидерот на Reform UK, Најџел Фараж, оцени дека Видикомб одиграла значајна улога во остварувањето на Брегзит. Лидерката на Конзервативната партија, Кеми Бејденок, изјави дека е шокирана од, како што рече, „суровиот и страшен напад“.

Британскиот премиер Кир Стармер исто така изрази жалење, истакнувајќи дека Ен Видикомб со децении беше препознатливо лице на британската политика и дека ѝ служеше на земјата со голема посветеност.