Порака од погребот на убиениот ајатолах: „Еј, Трамп. Ќе те убиеме“

Погребот на врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, привлече огромни толпи ожалостени, многумина повикувајќи на смрт на американскиот претседател Доналд Трамп, откако тој ја започна војната во која беше убиен Хамнеи во февруари.

Погреб во Машхад и закани за атентат врз Трамп

Погребните церемонии достигнаа кулминација оваа недела, бидејќи ожалостените стигнаа до најсветото светилиште во Иран, светилиштето Имам Реза во Машхад, каде што е погребан Хамнеи. Снимките од погребот покажаа огромни толпи во поворки кои носеа големи црвени транспаренти на кои пишуваше „Убиј го Трамп“, „Еј, Трамп, ќе те убиеме“ и „Ќе има крв“. На транспарентите имаше и фотографија од Трамп.

Според снимките објавени на социјалните медиуми, транспаренти на кои пишуваше „Ќе го убиеме Трамп“ се појавија и на зградите во Машхад. Учесниците, исто така, скандираа „Смрт за Америка“.

Трамп: „Јас сум број еден на списокот на убиства на Иран“

Сето ова доаѓа во време кога американските претставници долго време предупредуваа дека Трамп е една од главните цели на Иран. Порано оваа недела се појавија гласини дека претседателот го сменил претседателскиот авион од безбедносни причини поради можни ирански закани.

„Јас сум број еден на списокот за убивање на Иран“, рече тој на прес-конференција, одговарајќи на прашање дали промената на авионот е поврзана со заканите. „Тие се прекрасни луѓе“.

Владеењето на Хамнеи и иранската политика

Хамнеи, кој имаше 86 години, беше убиен на 28 февруари, со што заврши неговото повеќе од три децении владеење. Како врховен лидер на Иран, тој претседаваше со теократска исламистичка влада која строго го ограничуваше религиозното, сексуалното и политичкото изразување и воведе строги ограничувања за жените. Иран го поддржува тероризмот низ целиот свет, вклучувајќи ги и операциите на Хамас против Израел во Газа.

Соединетите Американски Држави и Израел започнаа воздушни напади врз Иран во февруари, при што беше убиен Хамнеи. Нападите се случија по години загриженост од Вашингтон, Ерусалим и други демократии за нуклеарната програма на Иран и поддршката за тероризмот низ целиот свет.