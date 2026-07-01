Поради биометриските проверки авиони заминуваат полупразни. Повик до Лајен за суспензија на системот

Авиокомпаниите и аеродромите побараа новиот систем за биометриска гранична проверка на ЕУ да биде суспендиран за време на периодот на шпицот на летните празници, велејќи дека некои летови заминуваат полуполни, а патниците се мачат во редици до пет часа.

Во писмо до Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европската комисија, авиокомпаниите и аеродромите побараа опција за суспендирање на проверките во рамките на системот поради страв дека ситуацијата ќе се влоши многу за време на прометната летна сезона.

„Дојдовме до критична точка“, рекоа индустриските групи ACI Europe, кои ги претставуваат аеродромите, Airlines 4 Europe и Меѓународното здружение за воздушен транспорт, кое ги претставува авиокомпаниите. „Патниците веќе се принудени да чекаат во редици подолги периоди пред терминалните згради и на изложените платформи, бидејќи објектите за гранична контрола не можат доволно брзо да ги обработуваат пристигнувањата.

Авиокомпаниите се соочуваат со полупразни авиони во времето на затворање на портата, додека патниците се заглавени во редици за гранична контрола“.

Некои авиони мораа да го одложат полетувањето додека чекаат патници, при што групите велат дека редиците достигнуваат и до пет часа во шпицот, додека други мораа да ги остават патниците зад себе.

Групите ја повикаа комисијата да им дозволи на аеродромите „целосно да ги суспендираат“ проверките „секогаш кога обемот на патници ќе го надмине оперативниот капацитет на граничните контролни објекти“ во текот на јули и август.

Групите рекоа дека граничните власти, аеродромите и авиокомпаниите се „под неодржлив притисок“ и повикаа на „итна интервенција пред ситуацијата дополнително да се влоши за време на шпицот на летната туристичка сезона“.

Системот, кој е воведен постепено од минатиот октомври, бара од граѓаните кои не се членки на ЕУ да се регистрираат со отпечатоци од прсти и фотографија на нивниот аеродром на дестинацијата. Но, воведувањето се соочи со значителни проблеми, при што Грција ги суспендираше биометриските проверки за британските патници до септември за да спречи летни нарушувања.

Во мај, француската полиција привремено ги суспендираше дополнителните проверки во пристаништето Довер, а минатата недела раководителот на аеродромите во Рим изјави дека ќе мора да го суспендира системот за граѓаните кои не се членки на ЕУ за да избегне катастрофа во текот на летото.

„Некои меѓународни патници ги преиспитуваат патувањата во Европа поради можноста за прекумерни доцнења на границите“, рекоа индустриските групи. „Ова го поткопува угледот на Европа, особено европскиот туризам и поврзаност. „Угледот на Европската унија и довербата во регулаторната рамка се… во прашање.“

И покрај правилата што им дозволуваат на земјите одредена флексибилност да прескокнат некои од проверките, „прекумерни редици“ сè уште се формираат, се вели во писмото.

Групите, исто така, рекоа дека треба да има флексибилност за продолжување на суспендирањето на проверките од септември, кога правилата што овозможуваат одредена флексибилност за прескокнување на некои проверки треба постепено да се укинат „под јасно дефинирани исклучителни околности“.

Се очекува европските аеродроми да примат приближно 40 милиони патници повеќе во јули и август отколку во претходните два месеци, рекоа групите.

„Комисијата и земјите-членки мора да ја разгледаат реалноста на моменталната ситуација и она со што ќе се соочи нашиот систем за воздушен транспорт во текот на наредните недели“, се предупредува во писмото.

Групите рекоа дека можноста за суспендирање на новите гранични проверки е потребна сè додека нема доволно персонал за да функционира системот и автоматизираните киосци да бидат доволно сигурни. (Гардијан)