Покојниот Линдзи Греам ќе биде заменет во Сенатот од неговата сестра до јануари

Починатиот републикански сенатор Линдзи Греам ќе биде заменет во Сенатот од неговата сестра, одлучи гувернерот на Јужна Каролина, Хенри Мекмастер.

Со назначувањето на Дарлина Греам Нордон, помладата сестра на политичарот многу близок до американскиот претседател Доналд Трамп, републиканците во горниот дом на Конгресот имаат мнозинство од 53 претставници во споредба со 47 демократи. Мнозинството беше дополнително загрозено од отсуството на 84-годишниот Мич Меконел, кој еден ден претходно откри дека е хоспитализиран поради пад.

Се очекува Нордон, чие назначување го заговараше Трамп, да положи заклетва уште оваа недела. Греам почина во саботата навечер, а неговата ненадејна смрт, кратко по враќањето од Украина, се случи непосредно пред Конгресот повторно да се состане по празниците.

Американските пратеници се враќаат во Капитол Хил за да гласаат за важни закони, вклучувајќи ја одбраната и националната безбедност, во преполн распоред.

Мекмастер го објави својот избор за Нордон на прес-конференција во Колумбија, главниот град на Јужна Каролина. Сестрата на Греам ќе го отслужи мандатот на својот брат до првата недела од јануари, кога ќе се инаугурира новиот Конгрес, објави Ројтерс.

Греам ја презеде грижата за својата сестра откако нивните родители починаа кога идниот сенатор имаше 22, а Нордон 13 години.

„Линдзи секогаш беше тука за мене, а сега јас ќе бидам тука за него“, рече Нордон за назначувањето.