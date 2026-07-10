Погребан убиениот ајатолах Хамнеи

Техеран– Повеќе од четири месеци по неговото убиство, поранешниот врховен лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, е погребан, јавија иранските медиуми.

Погребот зад затворени врати се одржа во најсветото шиитско светилиште во Иран, светилиштето на Имам Реза, во неговиот роден град Машхад на североистокот од земјата, јавија неколку ирански медиуми. Церемониите за жалост траеја околу една недела.

Хамнеи беше убиен во израелски воздушен напад врз неговата официјална резиденција во Техеран на 28 февруари, со што почна американско-израелската војна против Иран, која траеше повеќе од пет недели додека не беше договорено примирје на почетокот на април. И покрај прекинот на огнот и рамковниот договор за ставање крај на војната, имаше повеќекратни меѓусебни напади, а конфликтот повторно се разгоре.

Синот на Хамнеи, Моџтаба Хамнеи, беше назначен за нов шеф на државата, но тој не се појави во јавноста откако беше именуван за врховен лидер во март, што ги подгреа шпекулациите за неговото здравје. Американскиот секретар за одбрана, Пит Хегсет, тврдеше дека тој е „ранет и веројатно осакатен“, пренесе ДПА.

На внатрешен план, државата на Хамнеи се потпираше на контрола и репресија и не толерираше критики. За време на последните бранови протести, демонстрантите постојано скандираа: „Смрт за диктаторот“.

Под водство на Хамнеи, Револуционерната гарда се разви во водечка воена сила во земјата. По неговата смрт, рамнотежата на моќта се реорганизира. Оттогаш, претставници на моќната Гарда се искачија на важни политички позиции.

Според државните податоци, милиони луѓе во Иран учествуваа во повеќедневните собири за жалост. Како врховен лидер, Хамнеи го имаше последниот збор за сите клучни прашања во Исламската Република. Истовремено, шиитскиот ајатолах беше највисокиот верски авторитет во државата.

Неговите поддржувачи го почитуваат како маченик кој, според нивното мислење, паднал додека давал отпор на воено далеку посупериорен непријател. Сепак, голем дел од околу 86-те милиони жители на земјата веројатно се рамнодушни или се против државната жалост, коментира ДПА.