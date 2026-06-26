Почина Сергеј Иванов, еден од најблиските соработници на Путин

Сергеј Иванов, еден од најблиските и најдолгогодишни соработници на Владимир Путин, кој повеќе од две децении држеше високи владини и кремаљски позиции, почина на 26 јуни на 73-годишна возраст.

На иста возраст, Иванов и Путин се запознаа во 1970-те, кога двајцата работеа во Дирекцијата на КГБ во Ленинград. Во 1990-тите, за разлика од Путин, Иванов остана во безбедносните служби и работеше во надворешното разузнавање. Во 1998 година, откако стана шеф на ФСБ, Путин го назначи Иванов за свој заменик.

Кога остарениот Борис Елцин го избра Путин за свој „наследник“ и го назначи за шеф на владата, Путин го направи Иванов секретар на Советот за безбедност, а откако ја обезбеди претседателската функција, го назначи за шеф на Министерството за одбрана.

Иако Иванов отслужи само еден месец во армијата, тој го предводеше воениот оддел до 2007 година, кога се сметаше за водечки кандидат за наследник на Путин, кој требаше да ја напушти претседателската функција за премиерската функција четири години.

Но Иванов загуби од Дмитриј Медведев во трката за привремениот „трон“ на Кремљ. Иванов стана заменик-премиер, а во 2012 година, по враќањето на Путин во Кремљ, стана негов шеф на кабинетот.

Ставот на Иванов кон неговата работа се промени во 2014 година, по смртта на неговиот најстар син, Александар, кој беше заменик-претседател на Внешекономбанк, во Обединетите Арапски Емирати, објавија изворите на „Медуза“. Во 2016 година, Иванов „чесно се пензионираше“ на функцијата специјален претседателски претставник за заштита на животната средина, екологија и транспорт.

Тој ја напушти оваа функција во февруари 2026 година. Според гласините, Иванов бил тешко болен.

Иванов не беше најглупавиот или најлошиот член на тимот на Путин, пишува поранешниот заменик-претседател на Централната банка на Руската Федерација Сергеј Алексашенко. „Можевте да разговарате со него, да дебатирате и да му приговарате, без оглед на високата позиција на вашиот соговорник“, вели Алексашенко.

Тој забележува дека сојузниците на Леонид Брежнев почнале да умираат на приближно иста возраст: министерот за одбрана Гречко во 1976 година (72 години), премиерот Косигин во 1980 година (76 години) и главниот идеолог на Комунистичката партија на Советскиот Сојуз, Михаил Суслов, во 1976 година (80 години). Самиот Брежњев почина во 1982 година на 76-годишна возраст.