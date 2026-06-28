Пилот и 10 патници загинаа при пад на авион во Франција, половината медицински лица

28/06/2026 16:05

Единаесет лица загинаа откако се урна цивилен авион во градот Томблен во североисточна Франција, објавија локалните власти.

Пилотот и 10 патници загинаа во несреќата, вклучувајќи пет ученици и пет инструктори за падобранство, соопштија локалните власти.

Авионот, кој припаѓал на училиштето за падобранци, се урна кратко по полетувањето од аеродромот Нанси-Есе.

Како што објави француската телевизија BFMTV, претседателот на регионалното здружение на медицински сестри и техничари откри дека „половина од жртвите биле медицински сестри и техничари, а половина биле инструктори“.

Според него, овој трагичен лет со падобран, според сите извештаи, не бил обична спортска активност, туку бил организиран како дел од „ритуалот на иницијација“ (т.н. малтретирање), односно традиционалното дочекување на нови колеги во професијата. Истрагата за тоа како точно се случила техничката грешка или човечката грешка веднаш по полетувањето сè уште е во тек.

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