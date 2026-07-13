Париз под невидена опсада: Илјадници полицајци, забрана за алкохол и воведен QR код

Француската престолнина влегува во два исклучително тешки дена во кои ќе се одржат прослави за Денот на Бастилја, традиционална воена парада и фудбалски спектакл меѓу Франција и Шпанија

Поради очекуваните стотици илјади луѓе, властите воведуваат невидени безбедносни мерки, од илјадници полицајци на улиците до задолжителни QR кодови за влез во одредени зони, пишува Le Parisien.

Особено загрижувачки е фактот што сите три големи настани ќе се одржат во средината на топлотен бран, поради што властите го активираа највисокото ниво на тревога.

Вечерва ќе се одржи голем концерт на Марсовото поле, под Ајфеловата кула, по што ќе следи пиротехнички спектакл со стотици дронови. Оваа година, програмата беше поместена еден ден порано за да не се преклопи со одбележувањето на десетгодишнината од терористичкиот напад во Ница.

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Во вторник наутро, на Шанзелизе ќе се одржи традиционалната воена парада за Денот на Бастилја, на која ќе присуствуваат бројни странски државници и достоинственици.

Се очекува голем собир на навивачи таа вечер за полуфиналето на Светското првенство помеѓу Франција и Шпанија.

Илјадници полицајци на улиците

Париската полиција објави дека безбедносните мерки ќе бидат спроведени „решително и без толеранција за какви било инциденти“.

Околу 4.000 полицајци и членови на мобилни единици и околу 2.000 пожарникари веќе се грижат за безбедноста на главниот град денес.

Бројот на членови на безбедносните служби дополнително ќе се зголеми во вторник. Само во Париз ќе бидат распоредени околу 7.000 полицајци и жандарми и уште 2.000 пожарникари, додека дури 70.000 полицајци и жандарми ќе бидат распоредени низ цела Франција за време на прославите на Денот на Бастилја.

Влез без QR код не е дозволен

Особено строги правила важат за областа околу Ајфеловата кула и Марсовото поле.

Посетителите ќе бидат подложени на безбедносни проверки што вклучуваат проверка на багаж, претреси на луѓе и возила, а забрането е носење огномет, оружје, па дури и предмети што би можеле да послужат како ракети.

За воената парада, безбедносниот режим ќе биде уште построг. Граѓаните кои сакаат да го следат настанот ќе мора однапред да се регистрираат и да покажат персонализиран QR код и документ за идентификација на влезот.

🚨 BREAKING: France will deploy 70,000 police officers and gendarmes across the country on July 14, with 7,000 mobilized in Paris alone for the national holiday and the World Cup semi-final between France and Spain. 🚔🇫🇷🇪🇸 — @lequipe pic.twitter.com/XHZG2PZi2I — Football Central (@Footballcent_) July 13, 2026

Затворени метро станици

Голем дел од јавниот превоз во Париз ќе биде променет два дена.

Почнувајќи од вечерва, десет метро станици ќе бидат затворени, вклучувајќи ги Трокадеро, Бир-Хакеим, Алма-Марсо и École Militaire.

Уште девет станици ќе бидат затворени во вторник, вклучувајќи ги Шарл де Гол-Етоал, Џорџ V и Конкорд. На патниците им се препорачува да користат алтернативни рути.

🚨 BREAKING: France will deploy 70,000 police officers and gendarmes across the country on July 14, with 7,000 mobilized in Paris alone for the national holiday and the World Cup semi-final between France and Spain. 🚔🇫🇷🇪🇸 — @lequipe pic.twitter.com/XHZG2PZi2I — Football Central (@Footballcent_) July 13, 2026

Алкохолот е забранет поради топлотниот бран

Организацијата е дополнително попречена од екстремната топлина. Париз е под највисоко ниво на тревога поради топлотен бран, па властите ја забранија консумацијата на алкохол на јавни места.

На граѓаните и туристите им се препорачува редовно да пијат течности, да носат лесна облека и да избегнуваат продолжено изложување на сонце.

Властите дополнително ќе ги прилагодат безбедносните мерки во вторник поради очекуваните големи собири за време на полуфиналето на Светското првенство меѓу Франција и Шпанија.

Ќе бидат воведени зголемени контроли во јавниот превоз, но и на плоштадите и другите локации каде што традиционално се собираат навивачите.

За време на четвртфиналниот натпревар меѓу Франција и Мароко минатата недела, во Франција беа регистрирани 89 апсења, а едно 17-годишно девојче загина во сообраќајна несреќа поврзана со прославата.