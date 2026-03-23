Оваа ѕвезда, чие последно јавно појавување беше во 2017 година, наводно живее сама во замок со своите 12 мачки

Ења има продадено повеќе од 80 милиони албуми во текот на својата кариера, но добитничката на Греми наградата се чини дека претпочита мирен живот овие денови.

Ирската пејачка и текстописец, 64, живее сама во замок во Даблин, Ирска, заедно со своите 12 мачки, според извештајот од неделата, 22 март, во Дејли Меил.

Иако пејачката на „Ориноко Флоу (Исплови далеку)“ никогаш не се омажила ниту имала деца, наводно живее во имот со шест спални соби – замокот Мандерли во Килини, крајбрежно предградие во Јужен Даблин – кој се одликува со живописен поглед на Ирското Море.

„Ги отворам тие капаци, а морето, е различно секој ден“, изјави пејачката на „Only Time“ за BuzzFeed во 2015 година. „Многу ми е инспиративно. Само го гледам погледот, и ако е облачно и врне, без разлика: никогаш не ми е здодевно.“

Ења, исто така, изјави за „The Sun“ дека нејзината спална соба е нејзината омилена соба во замокот, кој го купила за наводно 4,1 милион долари.

Иако во нејзината плишана подлога ги има само мачките за друштво, Ења претходно проговори за својот сосед, фронтменот на U2, Боно, 65.

Зборувајќи во британската ТВ емисија „This Morning“ во 2016 година, според „Daily Mail“, таа се пошегува: „Тој доаѓа по шеќерот“.

За својот замок, таа, исто така, рече: „Се наоѓа на прекрасна локација на рид и има поглед на Ирското Море. Морам да кажам дека е многу инспиративен“.

Последното јавно појавување на Ења беше на доделувањето на Греми наградите во 2017 година.

Една година претходно, нејзиниот покоен чичко Ноел Дуган изјави за „The Sun“: „Не ја гледаме многу. Таа живее како кралица. Таа е осаменик“.

Но, Ења претходно призна дека не е заинтересирана за слава и претпочита мирен живот подалеку од камерите.

Во 2000 година, таа изјави за „Гардијан“: „Мојот приватен животен стил им пречи на многу луѓе. Не е прекршок што не сакам да одам во ноќни клубови. Што се случи со изборот?“

„Мојот избор е тоа што по одредена количина промоција, чувствувам дека станува многу лажно, а потоа не сум заинтересирана“, додаде таа. „Кога албумот е објавен, да речеме, 10 месеци, луѓето ќе почнат да се фокусираат на мене и навистина не го сакам тоа. Сакам музиката да биде позната, но не барам слава за себе.“