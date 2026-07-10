Орбан падна, реформите брзо одат, ЕУ одмрзна 10 милијарди евра за Унгарија

10/07/2026 16:13
Будимпешта

 

Советот на ЕУ го одобри новиот план за закрепнување на Унгарија, кој овозможува исплата на 10 милијарди евра, објави постојаното претставништво на Унгарија во Европската унија. Министерот за финансии на Унгарија, Андраш Карман, објави неколку часа претходно дека Советот на министри за финансии „сега дискутира и се надева дека ќе го усвои унгарскиот план за РРФ“.

Пакетот од 10 милијарди евра се состои од околу 6,5 милијарди евра грантови и околу 3,5 милијарди евра кредити. Според соопштението на Советот, мерките наведени во планот „обезбедуваат заштита на финансиските интереси на ЕУ, ја зајакнуваат антикорупциската рамка на Унгарија, ја зголемуваат транспарентноста на јавните ресурси и јавните набавки и го подобруваат вклучувањето на засегнатите страни и социјалните партнери во законодавниот процес“. Тие исто така споменаа дека новиот унгарски план, исто така, помага во зајакнувањето на судската независност и владеењето на правото.

Оваа одлука беше последниот чекор, со усвојувањето на планот конечно се отвори патот за исплата на средствата на ЕУ од фондот за закрепнување на Унгарија. Десетте милијарди евра беа замрзнати пред речиси четири години поради загриженост за владеење на правото и корупција поврзана со режимот на Орбан.

Унгарската влада планира да ги искористи парите од ЕУ за финансирање на развојот на енергетиката, дигиталната транзиција, поддршката за домување, зајакнувањето на малите и средни претпријатија и развојот на железницата.

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