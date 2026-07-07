Орбан го обвини новиот унгарски премиер Маѓар дека е „автократ“

Петер Маѓар, унгарскиот премиер, го поднесе 17-тиот уставен амандман на неговата влада до парламентот, пред да замине на самитот на НАТО во Турција оваа недела.

Маѓар ќе останат во странство за следниот четиридневен семеен одмор, оставајќи го вицепремиерот Балинт Руф да ја води земјата во негово отсуство.

Новоподнесениот амандман испрати шокови низ унгарскиот јавен живот, Унгарците го опишаа како витален чекор за „ослободување на Унгарија од системот што ја држеше државата во заробеништво, ја ограбуваше нацијата и го окупираше демократскиот систем со децении“.

Една клаузула е директно насочена кон претседателот Тамаш Суљок. „Мандатот на актуелниот претседател на Републиката завршува на денот по стапувањето во сила на 17-тиот амандман на Основниот закон“, се наведува во него.

Пакетот, исто така, ги ограничува членовите на парламентот на максимум 12 години (три мандати) на функцијата и воведува возрасна граница од 70 години за уставните судии.

Оваа возрасна граница веднаш би ги прекинала мандатите на главниот обвинител Петер Полт, кој беше назначен за време на ерата на Орбан, и на тројца други судии.

Понатаму, амандманот го враќа правото на судиите на Уставниот суд да го избираат својот претседател, ја зголемува улогата на обичните судии во изборот и отповикувањето на врвните судски лидери и ја воспоставува уставната основа за новата Национална канцеларија за враќање и заштита на средства.

Исто така, се поништуваат неколку симболични промени од ерата на Орбан, вклучително и преименувањето на „окрузите“ во megye од историскиот vármegye, и укинувањето и на парламентарната гарда и правото на вето на Буџетскиот совет.

Маѓар откри дека владата користела вештачка интелигенција за обработка на над 23.000 јавни предлози собрани за време на краткиот петдневен консултативен период. Руф иницираше итна дебата за вторник, што значи дека пакетот може да помине уште следната недела со оглед на доминантното парламентарно супермнозинство на партијата Тиса.

Виктор Орбан, поранешниот премиер, го осуди потегот како „автократија на Тиса“ и повика на масовен протест пред претседателската палата Шандор во четврток. „Тиса ги преминува сите човечки, морални граници и границите на владеењето на правото“, напиша Орбан. Лидерот на фракцијата Фидес, Гергели Гуљаш, го повтори предупредувањето, нарекувајќи го законот „крај на уставната демократија и почеток на автократијата во Унгарија“.

Гуљаш предупреди дека ограничувањето на мандатите на пратениците ќе дисквалификува над половина од сегашните опозициски пратеници од повторно кандидирање.

Додека Маѓар е во странство, Руф беше многу активен. Користејќи ги своите новостекнати основачки права, министерот потпиша резолуција за формално распуштање на Фондацијата „Матијас Корвинус Колегиум“, поврзана со Фидес, која финансира тинк-тенк со седиште во Брисел, до 31 јули 2026 година.