ОН: Речиси седум милиони луѓе можно е да се погодени од земјотресите во Венецуела

27/06/2026 22:02
Никој не знае колку луѓе има под урнатините во Каракас

Околу седум милиони луѓе можно е да се директно погодени од разорните земјотреси во Венецуела, според проценките на Обединетите нации.

„Најмалку 6,76 милиони луѓе може да бидат директно погодени од разорните земјотреси што ја потресоа Венецуела на 24 јуни. Потенцијалниот ефект од тоа може да е хуманитарна катастрофа“, соопшти Меѓународната организација за миграција, агенција на Обединетите нации.

Тоа беа најсилните земјотреси во последните повеќе од сто години, едниот со јачина од 7,2 степени, а другиот со јачина од 7,5 степени. Бројот на жртви досега достигна речиси 920, а илјадници луѓе, вклучително и странски државјани, се водат како исчезнати. Повеќе од 3.300 луѓе се повредени, а 243 се спасени.

Во меѓувреме, Владата во Каракас соопшти дека 1.600 странски спасувачи пристигнале во Венецуела за да помогнат во потрагата по преживеани. 

Поврзани содржини

Бројот на загинати во земјотресите во Венецуела се зголеми на 1.430
Американскиот државен секретар им порача на Европејците да престанат да се жалат: „Повеќе луѓе умираат од студ“
Земјотрес со јачина од 6,1 степен во Авганистан
Невреме предизвика доцнења и откажани летови на аеродромите „Хитроу“ и „Гетвик“ во Лондон
Австрија ја поздрави одлуката на ЕУ за исклучување на Украинците на возраст за воена служба од продолжување на привремената заштита
Германија и Унгарија најтешко погодени од топлинскиот бран
(Видео) Топлинскиот бран предизвика хаос: Французите се тепаат за вентилатори
Детали за иранската одмазда, беспилотни летала нападнаa во Бахреин

Најчитани