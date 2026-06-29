Одборот за мир на Трамп планира да обезбеди „широк имунитет“ и бесплатна земја во Газа

Одборот за мир создаден од американскиот претседател Доналд Трамп, кој треба да се занимава со управувањето со Појасот Газа, планира да си додели правен имунитет во голем обем и можност за бесплатно земјиште во Газа, тврди британското издание „Гардијан“, повикувајќи се на резолуцијата што ја има погледнато.

Според нацрт-резолуцијата, организацијата на Трамп би можела да добие бесплатен државен имот во границите.

Дополнително, резолуцијата, означена како „чувствителна, но некласифицирана“, обезбедува широка заштита на секој член на Одборот, администрацијата, канцеларијата на високиот претставник, како и на палестинските технократи, меѓународните воени сили и странските изведувачи кои ќе работат во Газа.

Таа ги дефинира правните процеси за кои тие би имале имунитет при „секое апсење, притвор или судска постапка во судовите или други организации во Газа“. Не е јасно дали документот има за цел да го ослободи Одборот за мир и неговите структури од кривично гонење во меѓународните судови или од потенцијални тужби во самата Газа.

Според резолуцијата, претседателот на Одборот за мир, Доналд Трамп, ќе има право да го одземе имунитетот на одредено лице, доколку тоа е поддржано од мнозинството во управното тело.

Седумчлениот „извршен совет“ што го води Советот за мир го вклучува зетот на Трамп, Џаред Кушнер, специјалниот пратеник Стив Виткоф, шефицата на кабинетот на претседателот Сузи Вајлс и неговиот советник за национална безбедност Марко Рубио.

Иако голем број земји што се приклучија на организациите ветија милијарди за поддршка на активностите на структурите во Газа, средствата сè уште не се префрлени, а значајни договори за спроведување на проектите сè уште не се склучени, објавува „Гардијан“.

„Гардијан“ испрати прашања за резолуцијата, но претставникот на организацијата на Трамп одговара дека не постои ефикасна резолуција или рамка за имунитет опишана во медиумските прашања.

„Секое тврдење дека овој процес има за цел да создаде беззаконие или неказнивост е лажно, погрешно и целосно ја искривува суштината на проблемот“, рече тој.

Претставникот забележува дека „тврдењето дека претседателот ќе има улога во доделувањето или одземањето на имунитетот во Газа е категорично лажно“. Според неговите зборови, „Одборот ќе гарантира дека целиот персонал, раководителите и организациите учеснички ќе се придржуваат кон важечкото законодавство и ќе работат според јасни правила, механизми за надзор и одговорност“. Сепак, тој не наведува за какви механизми станува збор.

Шест правници, експерти за договорно право на САД и меѓународно право, ја разгледаа нацрт-резолуцијата и му рекоа на „Гардијан“ дека ако документот стапи на сила, не е јасно како службениците на Одборот за мир, воениот персонал и приватните изведувачи ќе бидат одговорни за инциденти како што се пукања или несреќи што ги погодуваат жителите на Газа.

Експертите велат дека Газа би можела да се соочи со проблеми слични на оние во мисиите за реконструкција предводени од САД во Ирак и Авганистан, кои честопати беа нарушени од обвинувања за корупција, цивилни жртви или злоупотреби од страна на американски приватни изведувачи.

Последниот дел од нацрт-резолуцијата предвидува дека организацијата ќе добие „бесплатни јавни згради и објекти потребни за спроведување на нејзината мисија во Газа“.

Правните експерти велат дека оваа формулација би можела да отвори врата за нелегална експропријација на палестински имот. Не е јасно дали Израел, Хамас или Палестинската самоуправа треба да ги обезбедат овие имоти и под кои услови.

Одборот за мир има намера да изгради база за меѓународни воени сили, како и логистички центри за поддршка на своите операции во Газа.

Меѓународните сили мора да помогнат во разоружувањето на Хамас, што е многу важен дел од мировниот план на Трамп, откако Израел одби да ги спроведе следните фази од договорот за прекин на огнот од ноември 2025 година доколку Хамас го задржи своето оружје.

Советот за безбедност на ООН го овласти Одборот за мир да ја надгледува администрацијата на Газа до 31 декември 2027 година. Повелбата на ООН им дава на дипломатите и меѓународните организации одредена правна заштита при извршување на нивните мисии во странство.